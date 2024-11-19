Страшная бесчеловечность: в таллиннский приют попала кошка с признаками инфекции, но реальность оказалась куда ужаснее

В конце весны в приют Kassi Elu поступила просьба от жителей дачных участков Палдиски взять под свою опеку троих котят-подростков, обитающих в этом районе. Животные находились в плачевном состоянии, и сотрудники приюта не раз приезжали туда, чтобы помочь бездомным кошкам. Большинство пойманных животных уже нашли новые дома и хозяев, но одной кошке, Агате, потребовалось особое внимание.

Когда специалисты приюта привезли Агату, стало ясно, что её состояние намного хуже, чем у остальных котят. Подушечки её лап были повреждены, и она испытывала боль при ходьбе. Кроме того, у кошки был ушной клещ и новообразование в правом ухе. Агата была сильно истощена, пугалась людей и предпочитала прятаться от всех, кто пытался к ней подойти.

В дополнение к этому, Агата страдала от насморка и слезящегося глаза. Ветеринары из клиники „Miki Loomakliinik“ назначили лечение, но результата не последовало — выделения из носа и глаза не прекращались. Тогда было решено провести рентген, который шокировал всех: в голове Агаты была пуля, вызвавшая воспалительный процесс и сильные боли. На рентгеновском снимке были видны три осколка пневматической пули. Как она попала в её голову, остаётся загадкой, но очевидно одно — Агата переживает невероятные страдания и продолжает несмотря ни на что бороться за свою жизнь.

„Выглядело как обычный вирус и лечили по схеме. Ничего не помогало и становилось только хуже, на днях сделали рентген и только боковой снимок показал, что у животного в голове осколки, – рассказывает волонтер приюта Диана. – Она еще совсем молодая. Мы обязательно найдём ей дом. Надо только найти средства на КТ и операцию“.

Лечащий врач Агаты сказал, что кошке необходимо сделать компьютерную томографию, а затем животному необходима операция и длительное лечение, но сотрудники приюта уверены, что Агата справится. Они по-прежнему борются за её жизнь и верят в лучшее. Агата не сдаётся — она борется изо всех сил и проявляет невероятную стойкость, несмотря на все пережитые муки.