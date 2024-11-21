ВИДЕО | Бриджит Джонс возвращается! Вышел первый трейлер нового фильма

Зрители увидят прежний актерский состав: Рене Зеллвегер, Хью Гранта и Колина Ферта.

По сюжету 50-летняя Бриджит вновь страдает от одиночества после трагической гибели Марка Дарси. С ней остались двое детей Билли и Мейбл. Друзья заставляют женщину вернуться к работе и поискам романтических отношений. Так она попадает на сайты знакомств, где встречает милого молодого парня, которого сыграет Лео Вудалл.

Фильмы про Бриджит Джонс основаны на книгах Хелен Филдинг, которая является преданной поклонницей книги Джейн Остин „Гордость и предубеждение“.

Первый фильм про Бриджит Джонс вышел на экраны в 1996 году и получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей. Затем последовали „Дневник Бриджит Джонс“ в 2001 году и "Бриджит Джонс: Конец“ в 2004 году. Суммарно трилогия собрала в мировом прокате 743 млн долларов.

Фильм появится в прокате в эстонских кинотеатрах в феврале 2025 года.

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