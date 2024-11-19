Престижный гастрономический гид Falstaff назвал 30 лучших ресторанов Эстонии

Falstaff — это международный гастрономический гид, родом из Австрии, который вот уже несколько десятилетий исследует мир высокой кухни. Его миссия — находить рестораны с уникальной атмосферой, яркой подачей блюд и безупречным качеством сервиса.

В эстонский рейтинг попали 30 ресторанов, которые удивили экспертов и критиков своим мастерством, локальными продуктами и оригинальностью. С 98 баллами на вершине рейтинга оказался ресторан 180 Degrees by Matthias Diether, который неизменно радует гостей высокой кухней, сочетающей изысканные вкусы и современные кулинарные техники. Вторую строчку с 96 баллами занял Noa Chef’s Hall, поражающий не только изысканными блюдами, но и панорамными видами на море.

В десятку лучших вошли рестораны с уникальным почерком: Alexander Restaurant на острове Муху, который знаменит гастрономическими экспериментами, и Fotografiska, где искусство встречается с кулинарией. Не обошлось и без новых фаворитов, таких как Shang Shi, который предлагает утончённую азиатскую кухню.