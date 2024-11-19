До свидания, наш ласковый мишка: Распутин уезжает из Таллиннского зоопарка, его заменят две юные красавицы(2)
Сегодня, 19 ноября, в Таллиннском зоопарке отмечают день рождения - белому медведю Распутину исполняется 17 лет. Мишка последний раз отмечает праздник в Таллинне, потому что уже 28 ноября он отправится в зоопарк Ольборга в Дании, где встретится со своей новой подругой.
Распутин уже не появляется на публике - сейчас он живет в закрытом помещении, где ожидает проверки здоровья и подготовки к отъезду. 28 ноября в Таллинн из Ольборга прибудут два молодых белых медведя – сестры Инук и Имак. Помимо этого, в Таллиннском зоопарке останется белая медведица Фрийда.
Белый медведь Распутин, которого все ласково зовут Распи, появился на свет 19 ноября 2007 года в Московском зоопарке. Когда ему исполнился год, его отвезли в Нюрнбергский зоопарк в Германии, где свели с родившейся там молодой медведицей Флоке.
В 2010 году они поселились в тематическом парке Marineland во Франции, где Флокке два раза стала мамой: в 2014 году на свет появился один медвежонок, в 2019 году - три. После это условия содержания медведя-самца стали более жесткими. Так что Распутину пришлось на десять месяцев переехать в природный парк Йоркшир в Англии, прежде чем было решено переселить его в Таллиннской зоопарк и выбрать ему в "подружки“ Фрийду. Распи прибыл в Таллинн 20 ноября 2020 года.
Популяцией белых медведей в зоопарках по всему миру управляет специальный координатор. Именно он решил, что Фрийда и Распутин несут ценные гены и подходят друг другу. „Гены Распутина очень важны, потому что и его отец Унтай, и мать Мурма получены из дикой природы. Они познакомились в Московском зоопарке, где у них родился Распутин“, - рассказала Елена Семёнова, старший куратор зоопарка. Отец Фриды тоже был из дикой природы. В случае успешного спаривания от белых медведей Таллиннского зоопарка ожидалось потомство с очень хорошими характеристиками. Фрийда и Распи прекрасно ужились и спаривались в течение трех сезонов размножения (2021, 2022, 2023 гг.), но, к сожалению, родившиеся медвежата не выжили.
28 ноября очаровательный Распутин, покорившего сердца многих посетителей Таллиннского зоопарка, отправится в новое путешествие. В этот же день в Таллинн прибудут две молодые самки белых медведиц, которые родились в Ольборгском зоопарке 4 декабря 2019 года.
По словам Теи Луманд Фаддерсбёлль, зоолога Ольборгского зоопарка, обе сестры очень любознательны и игривы. Инук поменьше ростом и скромнее, но любит копать, из-за чего часто пачкается. Когда она была маленькой, она вообще не хотела заходить в воду и по сей день купается только в том случае, если в воду кинут еду. Имак крупнее и любит много плавать, всегда берет в воду все свои игрушки и еду.
Зоопарк надеется, что сестры Инук и Имак благополучно доберутся до Таллинна и хорошо здесь адаптируются. Молодые белые медведицы смогут войти в открытый вольер вскоре после прибытия, где 4 декабря смогут отпраздновать свой пятый день рождения. В Таллиннском зоопарке они будут жить до тех пор, пока не достигнут половой зрелости. После этого можно предположить, что им найдут пару в другом зоопарке, где у них родятся новые медвежата.
„Не исключено, что в будущем мы сможем оставить одну из них в Таллиннском зоопарке и соединить ее здесь с самцом белого медведя. Может быть, даже с Распутиным, который уже стал для нас таким родным“, — рассказал директор зоопарка Каупо Хейнма. Самки белых медведиц обычно готовы рожать в возрасте пяти-шести лет, поэтому две молодых белых медведицы проживут в Таллинне не менее года, прежде чем станет ясно, какое решение примет координатор вида белых медведей.
Сейчас в дикой природе обитает около 26 000 белых медведей, в зоопарках – около 1650, из них 734 самца и 822 самки. За последние 12 месяцев в зоопарках по всему миру родилось около 16 детенышей белого медведя.