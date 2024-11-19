До свидания, наш ласковый мишка: Распутин уезжает из Таллиннского зоопарка, его заменят две юные красавицы

Распутин уже не появляется на публике - сейчас он живет в закрытом помещении, где ожидает проверки здоровья и подготовки к отъезду. 28 ноября в Таллинн из Ольборга прибудут два молодых белых медведя – сестры Инук и Имак. Помимо этого, в Таллиннском зоопарке останется белая медведица Фрийда.

Белый медведь Распутин, которого все ласково зовут Распи, появился на свет 19 ноября 2007 года в Московском зоопарке. Когда ему исполнился год, его отвезли в Нюрнбергский зоопарк в Германии, где свели с родившейся там молодой медведицей Флоке.

В 2010 году они поселились в тематическом парке Marineland во Франции, где Флокке два раза стала мамой: в 2014 году на свет появился один медвежонок, в 2019 году - три. После это условия содержания медведя-самца стали более жесткими. Так что Распутину пришлось на десять месяцев переехать в природный парк Йоркшир в Англии, прежде чем было решено переселить его в Таллиннской зоопарк и выбрать ему в "подружки“ Фрийду. Распи прибыл в Таллинн 20 ноября 2020 года.

Популяцией белых медведей в зоопарках по всему миру управляет специальный координатор. Именно он решил, что Фрийда и Распутин несут ценные гены и подходят друг другу. „Гены Распутина очень важны, потому что и его отец Унтай, и мать Мурма получены из дикой природы. Они познакомились в Московском зоопарке, где у них родился Распутин“, - рассказала Елена Семёнова, старший куратор зоопарка. Отец Фриды тоже был из дикой природы. В случае успешного спаривания от белых медведей Таллиннского зоопарка ожидалось потомство с очень хорошими характеристиками. Фрийда и Распи прекрасно ужились и спаривались в течение трех сезонов размножения (2021, 2022, 2023 гг.), но, к сожалению, родившиеся медвежата не выжили.

28 ноября очаровательный Распутин, покорившего сердца многих посетителей Таллиннского зоопарка, отправится в новое путешествие. В этот же день в Таллинн прибудут две молодые самки белых медведиц, которые родились в Ольборгском зоопарке 4 декабря 2019 года.