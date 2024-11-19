19.11.2024, 14:53
ФОТО | Погоня по Нарвскому шоссе! В центре Таллинна снова снимают зарубежное кино
ФОТО: | Delfi Meedia
19 ноября в центре Таллинна снова неспокойно: в связи со съемками фильма закрыт для движения участок Нарвского шоссе от улицы Пронкси до улицы Петроолеуми.
Фильм - испанский боевик, по сюжету которого бесследно исчезают послы, проживающие в разных странах. Испанские спецагенты отправляются искать их следы и таким образом оказываются в Таллинне.
На Нарвском шоссе снимается сцена погони мотоцикла и автомобиля, в сцене также участвует трамвай. Смотрите галерею!
Совсем недавно в центре и других районах Таллинна снимали другой зарубежный проект - голливудский сериал „Агентство“. Тогда в центре столицы также снимали сцены погони, а в Нымме даже был замечен известный американский актер Майкл Фассбендер.