ФОТО | Погоня по Нарвскому шоссе! В центре Таллинна снова снимают зарубежное кино

Фильм - испанский боевик, по сюжету которого бесследно исчезают послы, проживающие в разных странах. Испанские спецагенты отправляются искать их следы и таким образом оказываются в Таллинне.

На Нарвском шоссе снимается сцена погони мотоцикла и автомобиля, в сцене также участвует трамвай. Смотрите галерею!

Совсем недавно в центре и других районах Таллинна снимали другой зарубежный проект - голливудский сериал „Агентство“. Тогда в центре столицы также снимали сцены погони, а в Нымме даже был замечен известный американский актер Майкл Фассбендер.