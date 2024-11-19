Кино
19.11.2024, 14:53

ФОТО | Погоня по Нарвскому шоссе! В центре Таллинна снова снимают зарубежное кино

 
Съемки на Нарва маантеэ
Съемки на Нарва маантеэ
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

19 ноября в центре Таллинна снова неспокойно: в связи со съемками фильма закрыт для движения участок Нарвского шоссе от улицы Пронкси до улицы Петроолеуми.

Фильм - испанский боевик, по сюжету которого бесследно исчезают послы, проживающие в разных странах. Испанские спецагенты отправляются искать их следы и таким образом оказываются в Таллинне.

На Нарвском шоссе снимается сцена погони мотоцикла и автомобиля, в сцене также участвует трамвай. Смотрите галерею!

Совсем недавно в центре и других районах Таллинна снимали другой зарубежный проект - голливудский сериал „Агентство“. Тогда в центре столицы также снимали сцены погони, а в Нымме даже был замечен известный американский актер Майкл Фассбендер.

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