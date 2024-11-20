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20.11.2024, 08:01

Рождественская красота обходится в круглую сумму. Смотрите, во сколько реально обошлись елки и катки в городах Эстонии

 
Jõuluturu ehitus Tallinna vanalinnas
Jõuluturu ehitus Tallinna vanalinnas
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Рождественские елки, ледовые катки и сезонные украшения приносят жителям много радости, но, неизбежно, требуют от городов значительных расходов.

Таллиннскую рождественскую ярмарку организует компания 5+ Capital OÜ по трехлетнему концессионному договору, согласно которому она выплачивает городскому району доход от проведения ярмарки в размере 72 123,13 евро в год. Однако плата по концессионному договору — не единственный расход организатора ярмарки. К этому добавляются затраты на управление, обеспечение безопасности, поддержание чистоты, установку оборудования и другие сопутствующие расходы.

В этом году покупка елки для Ратушной площади Таллинна, ее спил на месте, транспортировка, установка, вывоз и утилизация, а также приобретение новых украшений, их монтаж и демонтаж обойдутся Управе района Кесклинн в...

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