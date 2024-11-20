20.11.2024, 08:01
Рождественская красота обходится в круглую сумму. Смотрите, во сколько реально обошлись елки и катки в городах Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Рождественские елки, ледовые катки и сезонные украшения приносят жителям много радости, но, неизбежно, требуют от городов значительных расходов.
Таллиннскую рождественскую ярмарку организует компания 5+ Capital OÜ по трехлетнему концессионному договору, согласно которому она выплачивает городскому району доход от проведения ярмарки в размере 72 123,13 евро в год. Однако плата по концессионному договору — не единственный расход организатора ярмарки. К этому добавляются затраты на управление, обеспечение безопасности, поддержание чистоты, установку оборудования и другие сопутствующие расходы.
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