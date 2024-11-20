Рождественская красота обходится в круглую сумму. Смотрите, во сколько реально обошлись елки и катки в городах Эстонии

Таллиннскую рождественскую ярмарку организует компания 5+ Capital OÜ по трехлетнему концессионному договору, согласно которому она выплачивает городскому району доход от проведения ярмарки в размере 72 123,13 евро в год. Однако плата по концессионному договору — не единственный расход организатора ярмарки. К этому добавляются затраты на управление, обеспечение безопасности, поддержание чистоты, установку оборудования и другие сопутствующие расходы.