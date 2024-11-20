Легендарный грузинский режиссер получила премию PÖFF за вклад в кинематограф

Недавно отметившая своё 96-летие Лана Гогоберидзе посвятила своё творчество сильным женщинам, которые противостоят судьбе, отвергают предопределённость и сохраняют независимость.

Её самая известная работа — фильм „Несколько интервью по личным вопросам“ (1978) — откровенно изображает жизнь грузинских женщин своего времени, избегая советских клише. Не случайно его называют одним из первых подлинно феминистских фильмов в истории Советского Союза.“Вероятно, я начала снимать фильмы о женщинах из-за своей матери, образ которой всегда жил в моей памяти“, — признавалась сама режиссёр.

Мать Ланы, Нуца Гогоберидзе, была первой женщиной-режиссёром в Грузии и одной из первых в Советском Союзе. Её судьба отражает трагические потрясения XX века: её фильмы были запрещены вскоре после выхода, муж стал жертвой сталинского террора, а она сама (как жена „врага народа“) была отправлена в ссылку в Сибирь в 1937 году. После возвращения из лагеря Нуца никогда не говорила о своих фильмах, и дочь обнаружила их лишь спустя полвека после смерти матери.

По словам руководителя фестиваля Тийны Локк, Лана Гогоберидзе — уникальное явление в кино. Через всю свою карьеру она рассказывала прежде всего истории женщин, причём даже в те времена, когда женщинам-режиссёрам было особенно сложно заявить о себе.Не менее уникальна и семья Гогоберидзе, где уже три поколения женщин выбрали режиссуру своей профессией. Дочь Ланы, Саломе Алекси, тоже снимает фильмы.

На счету Гогоберидзе более десяти полнометражных картин. Среди её наиболее известных работ — „Я вижу солнце“ (1965), „Когда зацвёл миндаль“ (1972), „День длиннее ночи“ (1984), „Круговорот“ (1986) и „Вальс на Печоре“ (1992). Её фильмы демонстрировались на таких престижных фестивалях, как Венецианский, Каннский и Берлинский, а также удостаивались множества наград.В 1988 году Лана Гогоберидзе была избрана президентом Международной ассоциации женщин-режиссёров. Она также занимала пост члена парламента Грузии и была послом своей страны во Франции.