Легендарный грузинский режиссер получила премию PÖFF за вклад в кинематограф
Лауреатом второй премии „За дело всей жизни“ на кинофестивале „Тёмные ночи“ в этом году становится одна из самых известных грузинских режиссёров — Лана Гогоберидзе.
Недавно отметившая своё 96-летие Лана Гогоберидзе посвятила своё творчество сильным женщинам, которые противостоят судьбе, отвергают предопределённость и сохраняют независимость.
Её самая известная работа — фильм „Несколько интервью по личным вопросам“ (1978) — откровенно изображает жизнь грузинских женщин своего времени, избегая советских клише. Не случайно его называют одним из первых подлинно феминистских фильмов в истории Советского Союза.“Вероятно, я начала снимать фильмы о женщинах из-за своей матери, образ которой всегда жил в моей памяти“, — признавалась сама режиссёр.
Мать Ланы, Нуца Гогоберидзе, была первой женщиной-режиссёром в Грузии и одной из первых в Советском Союзе. Её судьба отражает трагические потрясения XX века: её фильмы были запрещены вскоре после выхода, муж стал жертвой сталинского террора, а она сама (как жена „врага народа“) была отправлена в ссылку в Сибирь в 1937 году. После возвращения из лагеря Нуца никогда не говорила о своих фильмах, и дочь обнаружила их лишь спустя полвека после смерти матери.
По словам руководителя фестиваля Тийны Локк, Лана Гогоберидзе — уникальное явление в кино. Через всю свою карьеру она рассказывала прежде всего истории женщин, причём даже в те времена, когда женщинам-режиссёрам было особенно сложно заявить о себе.Не менее уникальна и семья Гогоберидзе, где уже три поколения женщин выбрали режиссуру своей профессией. Дочь Ланы, Саломе Алекси, тоже снимает фильмы.
На счету Гогоберидзе более десяти полнометражных картин. Среди её наиболее известных работ — „Я вижу солнце“ (1965), „Когда зацвёл миндаль“ (1972), „День длиннее ночи“ (1984), „Круговорот“ (1986) и „Вальс на Печоре“ (1992). Её фильмы демонстрировались на таких престижных фестивалях, как Венецианский, Каннский и Берлинский, а также удостаивались множества наград.В 1988 году Лана Гогоберидзе была избрана президентом Международной ассоциации женщин-режиссёров. Она также занимала пост члена парламента Грузии и была послом своей страны во Франции.
На протяжении всей своей жизни она активно отстаивала независимость грузинского кинематографа, свободное общество и демократические ценности.Её последняя работа, документальный фильм „Мать и дочь, или Ночь никогда не бывает полной“, была завершена только в прошлом году. Лента посвящена трагической судьбе её матери, Нуцы Гогоберидзе, и будет представлена на PÖFF в рамках торжественного специального показа 21 ноября в 18:00 в кинотеатре Apollo Coca-Cola Plaza.Фестиваль также отдаст дань уважения Лане Гогоберидзе показом её фильма „Несколько интервью по личным вопросам“, который состоится 22 ноября в 18:00 в Apollo Coca-Cola Plaza.
Оба специальных кинопоказа представит Лана Гогоберидзе лично.Торжественное вручение награды за вклад в кинематограф состоится в рамках церемонии закрытия PÖFF в эту субботу.По традиции PÖFF вручает два приза „За дело всей жизни“: один зарубежному, другой эстонскому кинематографисту. В этом году национальной награды удостоен режиссёр Пеэтер Симм.Кинофестиваль „Тёмные ночи“ продлится до 24 ноября.Фестиваль проходит при поддержке Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует развитию и сохранению эстонской культуры, создавая и продвигая локальный аудиовизуальный контент, а также поддерживая кинематограф. Nordic Hotel Forum с 2008 года является официальным отелем фестиваля, а в 2019 году был удостоен звания „Друга культуры“.
Узнать больше о фильме „Мать и дочь, или Ночь никогда не бывает полной“ можно здесь: https://poff.ee/ru/film/mother-and-daughter-or-the-night-is-never-complete/.
Подробнее о фильме „Несколько интервью по личным вопросам“ читайте здесь: https://poff.ee/ru/film/some-interviews-on-personal-matters/.