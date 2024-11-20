ФОТО | Юрген Лиги поделился фотографией своего строящегося дома. В комментариях развернулась оживленная дискуссия

На фото Юрген Лиги красуется очаровательный домик на берегу озера.

Под фотографией появилось множество комментариев. Есть те, кто радуется за министра. „Очень красиво. Природа всегда прекрасна, а если еще и добавить в нее истории из своей жизни… Просто наслаждайтесь“, — отметил один из комментаторов. „Прекрасное гнездышко в красивом месте!“ — добавил другой.

Но есть и те, кто наградил автора фото негативными комментариями. Например, один мужчина сомневается, находится ли здание в 50 метрах от берега. Он считает, что хоть закон и един для всех, на политиков он явно не распространяется.

„Мне очень жаль, и я прошу прощения. Расстояние от воды действительно не 50 метров, а 100“, - ответил на это Лиги.

Другой комментатор, например, возмутился тем, что, насколько ему известно, члены партии реформ зарабатывают в месяц больше, чем некоторые люди за год.

Но все же стоит отметить, что положительных комментариев под фото больше.

Дом строится в Вярска на берегу озера Ырсава. Лиги приобрел там участок весной этого года.

„Пока я работаю в городе, большую часть времени провожу здесь, но больше мечтаю о жизни в сельской местности“, — говорит Юрген. Он добавляет, что переезжать в деревню в ближайшее время не планирует, хотя в душе он житель Южной Эстонии. „Я впервые в жизни начал стройку. Хоть и не своими собственными руками, но я считаю себя деревенским человеком“.

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