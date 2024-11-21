На рождественской ярмарке в Ласнамяэ выступит Уку Сувисте

„Первая рождественская ярмарка в Ласнамяэ существенно отличается от других наших ярмарок. Это полноценное мероприятие для всей семьи, где, помимо выбора подарков, вас ждут катание на коньках, прогулки на пони и увлекательная концертная программа. Мы с нетерпением ждем всех вас 15 декабря в парке Тондираба.“, – сказала старейшина района ЛаснамяэЮлианна Юрченко.

Рождественская ярмарка Ласнамяэ состоится 15 декабря с 11.00 до 15.00 в парке Тондираба. На протяжении всего мероприятия желающие смогут бесплатно покататься на коньках в ледовом парке Тондираба, прокатиться на пони и пообщаться с рождественскими персонажами. Ярмарку также посетит Дед Мороз, спеть песенку или рассказать стихи которому смогут как дети, так и взрослые.

В палатке районной управы будет организована праздничная лотерея, среди участников которой к концу мероприятия будут разыграны замечательные призы. Молодежь ждут увлекательные занятия от Молодежного центра Ласнамяэ. Праздничную атмосферу создадут рождественские мелодии, звучащие на протяжении всего мероприятия.

Программа выступлений:

11.00 Открытие ярмарки и объявление программы

12.15 Речь старейшины района

12.30 Uku Suviste TRIO

14.00 Trio Romance и TUTTI STUDIO

В парк Тондираба можно добраться автобусами № 40 и 44, остановка „Вирби“.

К участию в ярмарке приглашаются все торговцы, предлагающие предметы рукоделия, эстонского дизайна и эстонские продукты, предпочтение отдается продавцам рождественских товаров и подарков. При регистрации стоит иметь в виду, что мероприятие полностью безалкогольное и с 1 июня прошлого года на всех общественных мероприятиях в Таллинне еду и напитки можно подавать только во многоразовой посуде (включая столовые приборы). Торговцы также должны самостоятельно обеспечить себе необходимое для торговли оборудование, в том числе электрогенератор.

Ходатайствовать о получении разрешения на торговлю на рождественской ярмарке Ласнамяэ необходимо на сайте системы AKIS https://akis.tallinn.ee/. Регистрация заканчивается 12 декабря. Получить дополнительную информацию или ответы на возможные вопросы можно, написав по электронной почте Johannes-Emmanuel.Allas@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7702.

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