ГАЛЕРЕЯ | Не только поет, но и жарит: Стефан торжественно открыл свой ресторан. Смотрите, кто пришел

Стефан сообщил общественности о своем новом деле 3 июня. „Это долго хранимый секрет, который я наконец могу раскрыть. STEFF GRILL — это созданный мной и моими друзьями фудтрак (фастфуд в машине), где я готовлю шашлык только для самых крутых людей (да, вы все крутые),“ — написал музыкант тогда в Instagram, добавив, что все люди на самом деле достаточно крутые.

Летом Стефан успел побывать со своим фудтраком на нескольких фестивалях, включая Õllesummer и Augustibluus.

Теперь музыкант поднял свой бизнес на новый уровень и открыл ресторан в Таллинне. Поиск сотрудников для ресторана Стефан начал еще в начале октября, опубликовав в соцсетях объявление о поиске гриль-мастера, повара и официанта. Кроме того, он поделился вакансией на платформе CV Keskus, указав, что новый ресторан STEFF GRILL откроется в Таллинне по адресу Telliskivi 1.

Стефан вдохновился на открытие собственного ресторана благодаря своему отцу. В возрасте 16–17 лет он летом подрабатывал у отца и видел радость, которую приносит ведение ресторана. При этом у него возникли собственные идеи о том, как бы он хотел организовать свое заведение. „В голове я представлял себе, но не мог сказать отцу: „Папа, давай сделаем так“. Это его место, я помогал ему там. А теперь это мое место, и он помогает мне так, как я скажу,“ — рассказал Стефан в передаче „Ringvaade“.

Стефан планирует устраивать в своем ресторане концерты по выходным, и сам будет выступать на этих мероприятиях. На стене заведения даже висят его пиджак и гитара, с которыми он участвовал в „Евровидении“. Однако музыка по-прежнему остается для него главным приоритетом. В следующем году Стефан планирует выпустить свой кантри-альбом.

Семья, особенно мама, оказала Стефану огромную поддержку в процессе открытия ресторана. Он признался, что очень нервничает перед открытием. „Но столько всего нужно сделать, что не успеваешь особо об этом думать“, — добавил он. Стефан также рассказал, что в его ресторане шашлык будет готовить армянский мастер гриля прямо на месте.

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