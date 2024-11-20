ФОТО | Толпы людей прибыли в Ноблесснер! В Нобелевском зале премьера спектакля о Партии реформ

„30 лет назад была основана Партия реформ. Они выиграли последние пять выборов в Рийгикогу. Их представители занимали пост премьер-министра более 15 лет. За последние 30 лет они входили в состав правительства более 22 лет. Они формировали то, о чем, как и почему мы думаем. Они указывали направление. Они взяли власть в свои руки. Они управляли нами. Безошибочно. Почти.