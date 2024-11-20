ФОТО | Толпы людей прибыли в Ноблесснер! В Нобелевском зале премьера спектакля о Партии реформ(8)
Сегодня вечером в Таллинне, в Ноблесснере, состоялась премьера спектакля „В надежных руках. Месса о Партии реформ“, созданного в сотрудничестве театра Von Krahl и Delfi Meedia. Постановка рассказывает о том, как Партия реформ удерживается у власти уже 30 лет. Смотрите, кто пришел на премьеру!
„30 лет назад была основана Партия реформ. Они выиграли последние пять выборов в Рийгикогу. Их представители занимали пост премьер-министра более 15 лет. За последние 30 лет они входили в состав правительства более 22 лет. Они формировали то, о чем, как и почему мы думаем. Они указывали направление. Они взяли власть в свои руки. Они управляли нами. Безошибочно. Почти.
Месса о Партии реформ театра Von Krahl — это взгляд на десятилетия, в течение которых одна партия и её мировоззрение неотвратимо оказывали влияние на нас.“
Режиссёр спектакля — Яак Принтс, художник — Кристель Циммер, композитор — Хендрик Кальюярв. Авторы текста — Ээро Эпнер и Ааре Пилв.
В ролях:
- Серго Варес
- Юхан Улфсак
- Лийса Сааремяэ
- Герт Раудсеп
- Карл Бирнбаум
- Эдгар Вунш
- Кристина Прейманн
- Херман Пихлак
- Маркус Андреас Аулинг
А также хор мальчиков из Национальной оперы Эстонии.