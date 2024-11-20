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20.11.2024, 20:46

ФОТО | Толпы людей прибыли в Ноблесснер! В Нобелевском зале премьера спектакля о Партии реформ

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Сегодня вечером в Таллинне, в Ноблесснере, состоялась премьера спектакля „В надежных руках. Месса о Партии реформ“, созданного в сотрудничестве театра Von Krahl и Delfi Meedia. Постановка рассказывает о том, как Партия реформ удерживается у власти уже 30 лет. Смотрите, кто пришел на премьеру!

„30 лет назад была основана Партия реформ. Они выиграли последние пять выборов в Рийгикогу. Их представители занимали пост премьер-министра более 15 лет. За последние 30 лет они входили в состав правительства более 22 лет. Они формировали то, о чем, как и почему мы думаем. Они указывали направление. Они взяли власть в свои руки. Они управляли нами. Безошибочно. Почти.

Месса о Партии реформ театра Von Krahl — это взгляд на десятилетия, в течение которых одна партия и её мировоззрение неотвратимо оказывали влияние на нас.“

Режиссёр спектакля — Яак Принтс, художник — Кристель Циммер, композитор — Хендрик Кальюярв. Авторы текста — Ээро Эпнер и Ааре Пилв.

В ролях:

- Серго Варес

- Юхан Улфсак

- Лийса Сааремяэ

- Герт Раудсеп

- Карл Бирнбаум

- Эдгар Вунш

- Кристина Прейманн

- Херман Пихлак

- Маркус Андреас Аулинг

А также хор мальчиков из Национальной оперы Эстонии.

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