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24.11.2024, 08:01

Жительница Ласнамяэ в шоке: „Там буквально кишело крысами. До сих пор не могу забыть это зрелище“

 
Крысы. Иллюстративное фото.
Крысы. Иллюстративное фото.
ФОТО: Chanawat Jaiya | Shutterstock

В редакцию портала Bublik поступило сообщение от обеспокоенной жительницы столичного района. Читательница из Ласнамяэ, Людмила, столкнулась с шокирующим для нее опытом.

„Меня зовут Людмила, и я хочу поделиться с вами своей неприятной историей, которая произошла совсем недавно. Я часто посещаю магазин Grossi в микрорайоне Лаагна, но то, что мне пришлось увидеть, стало настоящим шоком“, - начала свою историю женщина.

„Когда я припарковала свой автомобиль сзади магазина, я была поражена ужасным зрелищем: возле здания буквально кишели крысы. До сих пор не могу забыть это зрелище! Я насчитала как минимум пять особей, которые бегали и прыгали у кромки здания, шныряя туда-сюда. Это было жуткое зрелище, и я буквально почувствовала, как меня охватил страх. Откровенно говоря, я не ожидала увидеть такого.

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