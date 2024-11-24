24.11.2024, 08:01
Жительница Ласнамяэ в шоке: „Там буквально кишело крысами. До сих пор не могу забыть это зрелище“
ФОТО: | Shutterstock
В редакцию портала Bublik поступило сообщение от обеспокоенной жительницы столичного района. Читательница из Ласнамяэ, Людмила, столкнулась с шокирующим для нее опытом.
„Меня зовут Людмила, и я хочу поделиться с вами своей неприятной историей, которая произошла совсем недавно. Я часто посещаю магазин Grossi в микрорайоне Лаагна, но то, что мне пришлось увидеть, стало настоящим шоком“, - начала свою историю женщина.
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