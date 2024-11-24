Жительница Ласнамяэ в шоке: „Там буквально кишело крысами. До сих пор не могу забыть это зрелище“

„Меня зовут Людмила, и я хочу поделиться с вами своей неприятной историей, которая произошла совсем недавно. Я часто посещаю магазин Grossi в микрорайоне Лаагна, но то, что мне пришлось увидеть, стало настоящим шоком“, - начала свою историю женщина.

„Когда я припарковала свой автомобиль сзади магазина, я была поражена ужасным зрелищем: возле здания буквально кишели крысы. До сих пор не могу забыть это зрелище! Я насчитала как минимум пять особей, которые бегали и прыгали у кромки здания, шныряя туда-сюда. Это было жуткое зрелище, и я буквально почувствовала, как меня охватил страх. Откровенно говоря, я не ожидала увидеть такого.