В черном наряде и шляпке с вуалью: Елена Зеленская появилась на аудиенции у Папы Римского

Елена Зеленская посетила Ватикан, чтобы принять участие в общей аудиенции для гостей со всего мира на площади Святого Петра. Во время мероприятия она находилась рядом с первыми леди Сербии, Тамарой Вучич, Литвы, Дианой Науседене, и Армении, Анной Акопян.

Зеленская также побывала на аудиенции у Папы Римского Франциска в Апостольском дворце Ватикана.

„Украина благодарна за участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных. Обесценение человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, имеющих право быть в безопасности на родной земле“, – сказала супруга президента.

Первая леди и Папа Римский обсудили способы освобождения украинцев и украинок, находящихся в российском плену, а также возвращение в Украину депортированных Россией детей.

Кроме того, первая леди передала Папе Римскому от Украины тарелку с ручной росписью „Святой Николай“.

„С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец-то воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности“, — добавила Елена.

На аудиенции первая леди была одета в строгий черный наряд с юбкой миди, черные капроновые колготки и туфли. Ее волосы были собраны сзади, а образ завершала черная шляпка с вуалью. Уши украшали золотые серьги.

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