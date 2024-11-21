Соседняя нам страна ввела декретный отпуск для бабушек, дедушек и даже друзей

Новые правила в Швеции позволяют родителям передавать до 45 дней оплачиваемого отпуска тем, кто не является законным опекуном ребенка. Если же родитель один, он может распорядиться 90 днями из 480 дней декрета.

Единственным условием является обязательное оформление страховки по уходу за ребенком, чтобы получать пособие.

Власти надеются, что передача декретного отпуска поможет родителям найти оптимальный баланс между работой и семейной жизнью, особенно для матерей-одиночек и других единственных опекунов.

Швеция стала первой страной в мире в 1974 году, которая ввела оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей. На начальном этапе лишь 0,5% отцов использовали эту возможность, а сейчас их число возросло до 30%, сообщает АР.

Государственное родительское пособие в Швеции выплачивается в течение 480 дней (около 16 месяцев) на каждого ребенка. Из них 390 дней компенсируются на основе полного дохода родителя, а оставшиеся 90 дней — по фиксированной сумме в размере 180 крон (17 долларов) в день.

Кроме того, в Швеции предусмотрены и другие льготы для родителей, например, сокращенный рабочий день до 8 лет ребенка, а для госслужащих — до 12 лет.

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