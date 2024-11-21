ФОТО | Tallink назвал лучших поваров и барменов года

В конкурсе „Шеф-повар года 2024“ победила команда поваров с корабля Silja Symphony в составе Чунье Чжао и Сутанга Марнконга, а в конкурсе „Лучший бармен года 2024“ победил бармен Антон Мельников из отеля Tallink City.

Второе место заняла команда Tallink Hotels в составе шеф-поваров Рафаэля Алескерова и Катерины Булло, которые ежедневно готовят в ресторане City Grill House отеля Tallink City, а третье место - команда Baltic Princess в составе шеф-поваров Юсси Верронена и Юхо Вайнио.

Среди барменов второе место заняла Каролийна Тийромяки с Baltic Princess, а третье - Алина Сувинымм с Victoria I.

Всего в конкурсе приняли участие семь команд поваров из двух человек, представляющих корабли и береговые рестораны группы, в том числе шесть кораблей: Baltic Princess, Silja Serenade, Silja Symphony, команда Tallink Shuttle, Baltic Queen и Victoria I, а также команда Tallink Hotels.

Формат конкурса предполагал приготовление меню из трех блюд с обязательными компонентами, а также рецепта горячего блюда в соответствии с концепцией ресторана „Fast Lane“. Лучшие повара концерна были отобраны в сотрудничестве с Эстонским союзом шеф-поваров, а конкурсные блюда оценивало международное жюри высокого уровня.

С середины февраля на борту судов Tallink Silja Line можно будет попробовать меню из трех блюд, составленное победителями ежегодного конкурса шеф-поваров Tallink.

Лучшие повара группы были выбраны во второй раз в рамках фестиваля „Вкусная Эстония“. Команда-победитель конкурса поваров Tallink Silja Line отправится болеть за эстонскую команду на конкурс Bocuse d’Or в Францию.

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