Где мои 400 стаканов? Сравнили цены Таллиннского рождественского рынка на горячее вино за пять лет. Вам будет больно

В пятницу, 22 ноября, Таллиннский рождественский рынок вновь распахнул свои двери для жителей и гостей города. В сердце ярмарки, как всегда, витают ароматы корицы, апельсинов и гвоздики — это значит, что сезон глинтвейна официально начался. Портал Bublik решил выяснить, как менялась цена на этот зимний напиток за последние пять лет и что она может рассказать о реальной покупательной способности жителей Эстонии.