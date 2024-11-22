22.11.2024, 10:21
Где мои 400 стаканов? Сравнили цены Таллиннского рождественского рынка на горячее вино за пять лет. Вам будет больно(12)
Стоимость глега в 2024 году вас шокирует
ФОТО: Erakogu
В пятницу, 22 ноября, Таллиннский рождественский рынок вновь распахнул свои двери для жителей и гостей города. В сердце ярмарки, как всегда, витают ароматы корицы, апельсинов и гвоздики — это значит, что сезон глинтвейна официально начался. Портал Bublik решил выяснить, как менялась цена на этот зимний напиток за последние пять лет и что она может рассказать о реальной покупательной способности жителей Эстонии.
Мы подсчитали, сколько стаканов классического алкогольного глинтвейна крепостью 12-15 градусов можно было купить на среднюю зарплату в Эстонии за последние пять лет.
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