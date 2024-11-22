„Это просто разрушило мою жизнь“. Юлия Ауг рассказала о сложном периоде в жизни

Российские СМИ недавно писали, что вы посетили Москву. У вас не было проблем из-за вашей антивоенной позиции?

Проблем не было. Для поездки были очень серьезные, очень трагические обстоятельства. У меня август выдался... я, честно говоря, не понимаю, как я его пережила. У меня сначала умер один очень близкий человек. Ровно через три дня после того, как мы его похоронили, умерла его мама. Она просто не перенесла его смерть. И потом произошло еще одно событие, о нем не хочу говорить, но оно просто разрушило мою жизнь. И мне пришлось туда (в Москву - прим. ред.) опять ехать.

Каких-то буквальных проблем я не испытывала, но каждый раз, когда я перехожу границу, мне страшно. Потому что, памятуя опыт Светы Петрийчук, которую арестовали в аэропорту, конечно, каждый раз страшно. Каждый раз у меня колотится сердце. Но просто были такие обстоятельства, при которых я не могла не поехать.

Ваша дочь Полина Ауг продолжает жить в Москве. У нее нет проблем из-за связи с вами? Например, что она участвовала в спектакле „Айсберг“ в Эстонии?

Вот как-то с „Айсбергом“ у нее проблем не возникло. Ну, пару раз говорили, а почему это она там играет. Проблемы у нее были в самом начале, когда я очень активно выступала. Ее сняли с нескольких ролей. Но потом это поутихло.

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