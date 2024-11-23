Дмитрий Назаров о зрителях в Эстонии: „Удивительное дело, как атмосфера и менталитет страны, довольно быстро обрабатывают людей“

„Эстонский зритель отличается. Все зрители разные. К нам же приходит русскоязычный зритель, это стало быть или эмигрант по биографии, или свежие эмигранты в связи с последними событиями на постсоветском пространстве“.

„Удивительное дело, как атмосфера и менталитет страны, куда приезжают эмигранты, довольно быстро обрабатывают этих людей. И приехавшие становятся как местные. Если, например, таллиннский зритель более рассудительный, несколько раз подумает, реагировать или нет на то или иное событие, происходящее на сцене, то, например, испанцы, итальянцы делают это мгновенно, хотя это те же русские, белорусы, украинцы, молдаване, казахи, абсолютно те же, из тех же городов.“, — подчеркнул Назаров.