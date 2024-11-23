Дмитрий Назаров о зрителях в Эстонии: „Удивительное дело, как атмосфера и менталитет страны, довольно быстро обрабатывают людей“(22)
В преддверии спектакля „Черт знает что“, который Дмитрий Назаров и Ольга Васильева привозили в Таллинн 19 ноября, актеры поделились своими наблюдениями о различиях в аудитории. Назаров отметил, что эстонский зритель существенно отличается от своих европейских и российских коллег.
„Эстонский зритель отличается. Все зрители разные. К нам же приходит русскоязычный зритель, это стало быть или эмигрант по биографии, или свежие эмигранты в связи с последними событиями на постсоветском пространстве“.
Актер добавил, что таллиннская публика, в отличие от испанской или итальянской, реагирует на события на сцене с большим размышлением и рассудительностью.
„Удивительное дело, как атмосфера и менталитет страны, куда приезжают эмигранты, довольно быстро обрабатывают этих людей. И приехавшие становятся как местные. Если, например, таллиннский зритель более рассудительный, несколько раз подумает, реагировать или нет на то или иное событие, происходящее на сцене, то, например, испанцы, итальянцы делают это мгновенно, хотя это те же русские, белорусы, украинцы, молдаване, казахи, абсолютно те же, из тех же городов.“, — подчеркнул Назаров.
Полностью интервью можно прочитать здесь: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева в Таллинне: „Зрители не пожалеют, что потратили два часа жизни на воскрешение своих засохших уголочков души“