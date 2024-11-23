23.11.2024, 09:02
ФОТО И ВИДЕО | Были на торжественном открытии рождественского рынка? Смотрите, как в этом году украсили главную площадь страны(59)
ФОТО: | Delfi Meedia
22 ноября в 18:00 на главной площади страны зажглись тысячи огней, ознаменовав открытие рождественского рынка. Праздничная атмосфера сразу погрузила гостей в волшебство: аромат глинтвейна, рождественские мелодии и яркие гирлянды создали сказочный антураж.
В этом году украшение площади ничем не отличается от предыдущих годов, елка сияет золотыми огнями гирлянд и шаров, а шатры с праздничной выпечкой и сувенирами утопают в мягком свете иллюминации. Для детей подготовлены анимационные зоны, а для взрослых — уголки с горячими напитками.
Если вы пропустили открытие, не переживайте: загляните в нашу фотогалерею и вдохновитесь духом Рождества!