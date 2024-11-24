К долголетию – шагом марш! Как физическая активность помогает поддерживать здоровье и качество жизни?

Самое простое, что можно посоветовать, – берегите здоровье смолоду. Как чистить зубы каждый день, так и физические нагрузки нужны регулярные. Тогда не придется страдать от лишнего веса и всех сопутствующих заболеваний.

„МК-Эстония“ спросила специалистов, на что же людям в возрасте обращать внимание.

Что бы вы ни выбрали, в любом случае не помешает консультация с врачом.

В качестве дополнительной пользы эксперты советуют не пренебрегать и силовыми упражнениями – разумеется, по возможности. А также – на еженедельной основе – выполнять комплексные тренировки, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие (например, пилатес, восточные виды гимнастики и другие).

Для того чтобы тренировки приносили ощутимую пользу для здоровья, в течение недели нужно чередовать физическую активность средней и высокой интенсивности.

Или занятия высокой интенсивности с аэробной нагрузкой (например, плавание) – не менее 75–150 минут в неделю.

ВОЗ настоятельно рекомендует людям в возрасте тренировки с аэробной нагрузкой (например, ходьбу) – не менее 150–300 минут в неделю.

Кроме того, физические упражнения помогают предотвращать падения и связанный с падениями травматизм у пожилых людей, положительно влияют на состояние костной системы и ее функциональные возможности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует людям в возрасте не сидеть на месте. Как считают специалисты, физическая активность пожилых людей благоприятно отражается на основных показателях, связанных со здоровьем: снижает степень ожирения и смертность от всех причин, в том числе – от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, диабетом 2-го типа; улучшает психическое (например, уходят симптомы тревоги и депрессии) и когнитивное здоровье (профилактика деменции!), а также сон.

– Понятие физиотерапии в Европе – довольно широкое. Это – услуга, которую оказывают специалисты для воздействия на пациента с целью его восстановления, поддержания и развития максимальной свободы движения тела.

Двигаться – никогда не поздно, и физическая активность – ключ к долгой и полноценной жизни.

Мотивацию найти легко – быть здоровым выгодно, быть активным –интересно! Можно ходить в походы, путешествовать, гулять с внуками, встречаться с друзьями. Да мало ли еще чего можно сделать, когда ты здоров и полон сил!

Вообще, люди 60+ бывают в очень разной физической форме. Поэтому невозможно дать универсальные советы. Следует учитывать особенности каждого человека, его активность, физическую форму и наличие каких-либо заболеваний.

К наиболее эффективной и оздоровительной программе относится пилатес. Этот вид занятий идеально подходит для женщин и мужчин пожилого возраста, потому что упражнения здесь совершаются плавно и в неспешном темпе. Основная цель таких занятий – поддержание общего тонуса организма, улучшение осанки и подвижности суставов, координации движений.

Если есть желание и возможность ходить в спортзал, то подойдет бассейн, так как в воде уменьшается нагрузка на суставы.

Также эффективны приседания – сначала можно с опорой на спинку стула, можно делать самую простую суставную гимнастику.

Самые простые упражнения, которые можно выполнять дома регулярно, – это отжимания от стены, подоконника или от стола.

Именно с прогулок стоит начать тем, кто не имеет опыта тренировок. Нагрузку увеличивать постепенно. Хорошо гулять в парке, где есть скамейки, чтобы отдохнуть, если почувствуете сильную усталость. Можно добавить ходьбу по лестнице в своем доме, также постепенно увеличивая количество этажей.

– Человек с гипертонией, в принципе, как и человек в возрасте, может выполнять любые упражнения, но с определенными ограничениями – с какими именно, решает специалист. Нужно следить за состоянием – измерить давление до и после тренировки, давать умеренную нагрузку.

– Какие упражнения безопасны для людей с хроническими болезнями, такими как артрит или гипертония?

Ведь со временем паттерн, рисунок движения принимает индивидуальный характер: какие-то мышцы укорочены, какие-то перерастянуты, не симметричны. Поэтому заниматься спортом и физической нагрузкой без предварительной консультации специалиста – например, физиотерапевта, кинезиолога – мягко говоря, вредно: можно усугубить течение хронических заболеваний.

Но нельзя неподготовленному человеку со дня начать бегать или ходить сразу на длинные дистанции. Это так же опасно, как и гиподинамия – малоподвижный образ жизни. Начинать нужно постепенно, помаленьку, чтобы вас не „выбили“ из колеи слабые места вашего здоровья, которые могли появиться с годами.

– Главное – двигаться! Чтобы не было застоев в лимфатической системе, чтобы кровь не сгущалась. Наряду с питанием движение – необходимая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, а также атеросклероза.

В пожилом возрасте такая терапия продлит жизнь суставов, обеспечит их подвижность, что, несомненно, улучшит качество жизни человека и позволит выполнять базовые, необходимые в жизни, действия – как, например, сходить в магазин и донести покупки.

К физиотерапии относятся и массаж, и аппаратные воздействия – магнитолечение, лазерная и ударно-волновая терапия. Их видов – очень много.

Например, к физиотерапевтическим процедурам относят дыхательную гимнастику – она особенно показана для постковидных состояний, а также гимнастику в бассейне.

Но не только с помощью физиотерапии улучшают функциональные возможности организма.

У нас физиотерапию используют больше как восстановительную методику, нежели профилактику. Направление к физиотерапевту можно получить у своего семейного врача.

В кинезитерапии могут быть упражнения и с весами, и довольно интенсивные – но все проходит под наблюдением. Что касается артрита, то в острой фазе болезни нагрузка должна быть щадящая, например – суставная гимнастика.

Артрит – показание к физиотерапии. Например, могут быть рекомендованы занятия в бассейне – они хорошо разгружают суставы.

Есть разные методы, помогающие понять состояние мышц. Например, мы используем мануально-мышечное тестирование, которое показывает, какие мышцы не рабочие, не в тонусе, а какие наоборот – в гипертонусе. Обязательна визуальная диагностика, когда специалист смотрит уровень лопаток, подвздошных костей, наклон таза, осанку.

Прежде чем назначать терапию, собираем анамнез, в котором указаны все хронические заболевания, препараты, которые человек принимает, давление и т. д. Все это влияет на составление реабилитационной программы.

– Есть ли противопоказания для тех или иных типов упражнений для пожилых?

– Кинезитерапия стремится к тому, чтобы у человека не было противопоказаний к выполнению базовых упражнений, даже с отягощением. Но, безусловно, у некоторых людей есть ограничения в подвижности суставов. Наша задача – довести их до максимально свободного движения.

Людям, у которых есть проблемы с шейным отделом позвоночника, я бы не рекомендовала различные резкие движения – наклоны, повороты, заведение головы назад. Людям, страдающим воспалением суставов, на первых порах можно делать упражнения лежа – в разгрузке, без дополнительного веса. И только индивидуальные занятия.

– Как определить оптимальную нагрузку для пожилого человека?

– Эмпирическим путем. Подбор нагрузки происходит только индивидуально.

Специалист смотрит на физическое состояние человека, выслушивает жалобы, изучает анамнез и тогда решает, что необходимо – восстановительное лечение или профилактика. И в зависимости от состояния, если упражнение проводится в разгрузке, можно использовать даже 5-килограммовое утяжеление на специальном тренажере.