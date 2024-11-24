К долголетию – шагом марш! Как физическая активность помогает поддерживать здоровье и качество жизни?
С возрастом многие задумываются, как сохранить бодрость не только духа, но и тела. Но не все знают, как правильно организовать тренировки в зрелом возрасте, какие упражнения безопасны и наиболее эффективны, а для каких требуется консультация врача. „МК-Эстония“ выяснила у специалистов, какие виды физической активности подходят пожилым и как их гармонично внедрить в повседневную жизнь.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует людям в возрасте не сидеть на месте. Как считают специалисты, физическая активность пожилых людей благоприятно отражается на основных показателях, связанных со здоровьем: снижает степень ожирения и смертность от всех причин, в том числе – от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, диабетом 2-го типа; улучшает психическое (например, уходят симптомы тревоги и депрессии) и когнитивное здоровье (профилактика деменции!), а также сон.
Кроме того, физические упражнения помогают предотвращать падения и связанный с падениями травматизм у пожилых людей, положительно влияют на состояние костной системы и ее функциональные возможности.
Не думай о минутах свысока!
ВОЗ настоятельно рекомендует людям в возрасте тренировки с аэробной нагрузкой (например, ходьбу) – не менее 150–300 минут в неделю.
Или занятия высокой интенсивности с аэробной нагрузкой (например, плавание) – не менее 75–150 минут в неделю.
Для того чтобы тренировки приносили ощутимую пользу для здоровья, в течение недели нужно чередовать физическую активность средней и высокой интенсивности.
В качестве дополнительной пользы эксперты советуют не пренебрегать и силовыми упражнениями – разумеется, по возможности. А также – на еженедельной основе – выполнять комплексные тренировки, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие (например, пилатес, восточные виды гимнастики и другие).
Что бы вы ни выбрали, в любом случае не помешает консультация с врачом.
„МК-Эстония“ спросила специалистов, на что же людям в возрасте обращать внимание.
Рекомендации тренера
„Двигаться – никогда не поздно!“
Лариса Ивахно, тренер спортклуба Idakeskus Sport
Самое простое, что можно посоветовать, – берегите здоровье смолоду. Как чистить зубы каждый день, так и физические нагрузки нужны регулярные. Тогда не придется страдать от лишнего веса и всех сопутствующих заболеваний.
Пожилым людям обязательно показаны ежедневные прогулки. Можно ходить с палками (скандинавская ходьба). Хорошая идея – гулять с собакой.
Именно с прогулок стоит начать тем, кто не имеет опыта тренировок. Нагрузку увеличивать постепенно. Хорошо гулять в парке, где есть скамейки, чтобы отдохнуть, если почувствуете сильную усталость. Можно добавить ходьбу по лестнице в своем доме, также постепенно увеличивая количество этажей.
Самые простые упражнения, которые можно выполнять дома регулярно, – это отжимания от стены, подоконника или от стола.
Также эффективны приседания – сначала можно с опорой на спинку стула, можно делать самую простую суставную гимнастику.
Если есть желание и возможность ходить в спортзал, то подойдет бассейн, так как в воде уменьшается нагрузка на суставы.
К наиболее эффективной и оздоровительной программе относится пилатес. Этот вид занятий идеально подходит для женщин и мужчин пожилого возраста, потому что упражнения здесь совершаются плавно и в неспешном темпе. Основная цель таких занятий – поддержание общего тонуса организма, улучшение осанки и подвижности суставов, координации движений.
Вообще, люди 60+ бывают в очень разной физической форме. Поэтому невозможно дать универсальные советы. Следует учитывать особенности каждого человека, его активность, физическую форму и наличие каких-либо заболеваний.
Мотивацию найти легко – быть здоровым выгодно, быть активным –интересно! Можно ходить в походы, путешествовать, гулять с внуками, встречаться с друзьями. Да мало ли еще чего можно сделать, когда ты здоров и полон сил!
Двигаться – никогда не поздно, и физическая активность – ключ к долгой и полноценной жизни.
Советы остеопрактика-массажиста
„После тренировки человек не должен чувствовать себя чрезмерно уставшим“
Кристина Лахе-Вадер, остеопрактик, кинезиолог, массажист реабилитационного центра Lahe
– Как физио- и кинезитерапия помогает поддерживать физическую активность в пожилом возрасте?
– Понятие физиотерапии в Европе – довольно широкое. Это – услуга, которую оказывают специалисты для воздействия на пациента с целью его восстановления, поддержания и развития максимальной свободы движения тела.
У нас физиотерапию используют больше как восстановительную методику, нежели профилактику. Направление к физиотерапевту можно получить у своего семейного врача.
Но не только с помощью физиотерапии улучшают функциональные возможности организма.
Например, к физиотерапевтическим процедурам относят дыхательную гимнастику – она особенно показана для постковидных состояний, а также гимнастику в бассейне.
К физиотерапии относятся и массаж, и аппаратные воздействия – магнитолечение, лазерная и ударно-волновая терапия. Их видов – очень много.
Кинезитерапия занимается восстановлением и профилактикой. Это – лечение правильным движением.
В пожилом возрасте такая терапия продлит жизнь суставов, обеспечит их подвижность, что, несомненно, улучшит качество жизни человека и позволит выполнять базовые, необходимые в жизни, действия – как, например, сходить в магазин и донести покупки.
– Как начать заниматься, несмотря на возрастные изменения в организме?
– Главное – двигаться! Чтобы не было застоев в лимфатической системе, чтобы кровь не сгущалась. Наряду с питанием движение – необходимая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, а также атеросклероза.
Но нельзя неподготовленному человеку со дня начать бегать или ходить сразу на длинные дистанции. Это так же опасно, как и гиподинамия – малоподвижный образ жизни. Начинать нужно постепенно, помаленьку, чтобы вас не „выбили“ из колеи слабые места вашего здоровья, которые могли появиться с годами.
Ведь со временем паттерн, рисунок движения принимает индивидуальный характер: какие-то мышцы укорочены, какие-то перерастянуты, не симметричны. Поэтому заниматься спортом и физической нагрузкой без предварительной консультации специалиста – например, физиотерапевта, кинезиолога – мягко говоря, вредно: можно усугубить течение хронических заболеваний.
– Какие упражнения безопасны для людей с хроническими болезнями, такими как артрит или гипертония?
– Человек с гипертонией, в принципе, как и человек в возрасте, может выполнять любые упражнения, но с определенными ограничениями – с какими именно, решает специалист. Нужно следить за состоянием – измерить давление до и после тренировки, давать умеренную нагрузку.
В кинезитерапии могут быть упражнения и с весами, и довольно интенсивные – но все проходит под наблюдением. Что касается артрита, то в острой фазе болезни нагрузка должна быть щадящая, например – суставная гимнастика.
Артрит – показание к физиотерапии. Например, могут быть рекомендованы занятия в бассейне – они хорошо разгружают суставы.
Есть разные методы, помогающие понять состояние мышц. Например, мы используем мануально-мышечное тестирование, которое показывает, какие мышцы не рабочие, не в тонусе, а какие наоборот – в гипертонусе. Обязательна визуальная диагностика, когда специалист смотрит уровень лопаток, подвздошных костей, наклон таза, осанку.
Прежде чем назначать терапию, собираем анамнез, в котором указаны все хронические заболевания, препараты, которые человек принимает, давление и т. д. Все это влияет на составление реабилитационной программы.
– Есть ли противопоказания для тех или иных типов упражнений для пожилых?
– Кинезитерапия стремится к тому, чтобы у человека не было противопоказаний к выполнению базовых упражнений, даже с отягощением. Но, безусловно, у некоторых людей есть ограничения в подвижности суставов. Наша задача – довести их до максимально свободного движения.
Людям, у которых есть проблемы с шейным отделом позвоночника, я бы не рекомендовала различные резкие движения – наклоны, повороты, заведение головы назад. Людям, страдающим воспалением суставов, на первых порах можно делать упражнения лежа – в разгрузке, без дополнительного веса. И только индивидуальные занятия.
– Как определить оптимальную нагрузку для пожилого человека?
– Эмпирическим путем. Подбор нагрузки происходит только индивидуально.
Специалист смотрит на физическое состояние человека, выслушивает жалобы, изучает анамнез и тогда решает, что необходимо – восстановительное лечение или профилактика. И в зависимости от состояния, если упражнение проводится в разгрузке, можно использовать даже 5-килограммовое утяжеление на специальном тренажере.
Обычно возможности человека видно по первым двум занятиям. Уходя с тренировки, человек не должен чувствовать себя чрезмерно уставшим, и утром после дня тренировки не должно возникать нежелания продолжить занятия.
Обычно график такой: два дня активных занятий, один день или два – перерыв и снова – два дня занятий, даже в острый период.
Иногда необходимо выполнять упражнение даже на границе боли – обездвиживать свое тело – намного вреднее, чем заниматься. Но только под наблюдением специалиста.
– Как избежать травм?
– Нужно чередовать интенсивность и нагрузку. Нельзя делать упражнения на одну и ту же группу мышц, здесь также важно чередование. И любая нагрузка должна сопровождаться растяжкой.
Обязательно нужно пить воду во время занятия – после каждых 2–3 упражнений.
На первых занятиях нагрузка – адаптационная. Также важно учитывать возраст, пол, вес, питание – употребляет ли человек достаточное количество белка, принимает ли пищевые добавки, аминокислоты, которые важны для процесса восстановления.
– Как тренироваться дома, чтобы себе не навредить?
– Многие сейчас смотрят соцсети, где много видео с разными упражнениями на разные группы мышц – категорически не рекомендую это делать, так как без специалиста невозможно оценить, что вам можно, а что нельзя. Можно усугубить свое состояние.
Дома можно делать упражнения суставной гимнастики, лежа на полу. Исходное положение – лежа, затем человек начинает двигать сначала пальцами рук, потом – кистями, локтями, затем – движения плечами и руками. Также поступательно двигаются ступни, колени, тазобедренные суставы – все постепенно. Если можете – приподнимите ягодицы, сделать так называемый „ягодичный мостик“.
Полезны дыхательные упражнения со сгибанием и разгибанием грудной клетки. А вот махи ногами, резкие движения, наклоны – не советую.
ДОМАШНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Упражнение 1. Отжимание от стены.
Как выполнять:
Встаньте лицом к стене. Поставьте ноги вместе, положите ладони на стену. Это исходное положение. Руки должны быть выпрямлены на уровне груди и расположены на ширине плеч. Сгибайте локти до тех пор, пока слегка не коснетесь лбом стены – это конечное положение. Вернитесь в исходное положение, плавно оттолкнувшись от стены. Повторите.
Чем полезно:
Отжимание от стены аккуратно задействует самые травмоопасные участки тела: локти, запястья, плечи и наиболее деликатную вращательную манжету плеча – стимулирует их, увеличивает кровоток, тонизирует и укрепляет. Начинающим обязательно следует аккуратно выполнять это упражнение, соблюдая технику исполнения и отслеживая свое состояние.
Упражнение 2. Приседания.
Как выполнять:
Встаньте лицом к устойчивому предмету высотой 50–100 см. Это может быть кофейный столик, стул или кровать. Поставьте ноги на ширине плеч. Держите ноги прямо, затем согнитесь в тазобедренных суставах и наклоняйтесь, пока не коснетесь ладонями предмета перед собой. Перенесите часть веса тела на руки. Это исходное положение.
Затем, держа корпус прямо, сгибайте колени и опускайтесь, пока не коснетесь задней поверхностью бедер своих икр. Руки естественным образом должны согнуться. Это конечное положение. Оттолкнувшись руками и ногами, вернитесь в исходное положение. Повторите. Не поднимайте пятки от пола в этом упражнении.
Чем полезно:
В таких приседаниях корпус наклоняется вперед, а не находится вертикально, поэтому часть нагрузки переносится на руки. Это упражнение легче, чем полные приседания, поэтому оно весьма полезно для укрепления мышц и суставов и подготовки их к более сложным техникам. Старательно выполняя упражнение, вы научитесь удерживать баланс тела.
Для начинающих рекомендуется выполнять одну серию упражнений из 10 повторений.
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