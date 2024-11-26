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26.11.2024, 19:00

Лондон, Прага, Рига: смотрите, какой рождественский рынок можно посетить после закрытия таллиннской ярмарки

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Tallinna jõuluturu hinnad 2024
Tallinna jõuluturu hinnad 2024
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

С наступлением холодов и приближением Рождества Таллинн превращается в настоящую зимнюю сказку. Рождественский рынок в Старом городе – это место, где уютная атмосфера средневековых улиц дополняется яркими гирляндами, ароматами пряников и глинтвейна, а также звуками рождественских песен. В этом году рынок начал свою работу 22 ноября и будет радовать жителей и гостей города до 27 декабря.

Таллиннский рождественский рынок, который неоднократно признавался одним из лучших в Европе, расположен на главной площади Старого города – Ратушной. Центром притяжения, как всегда, станет величественная рождественская елка, традиция установки которой берет начало в далеком 1441 году.

На рынке можно найти подарки ручной работы, теплые шерстяные изделия, местные деликатесы, такие как марципаны, и многое другое. Для детей здесь предусмотрены развлечения, включая встречи с Санта-Клаусом и возможность покататься на карусели.

График работы рождественских рынков Европы

Рождественские рынки уже давно стали важной частью подготовки к празднику по всей Европе. Каждый из них уникален и отражает традиции своей страны. Ниже представлены даты работы некоторых из самых популярных рынков.

Рынки работающие после 26 декабря:

  • Прага, Чехия: 30 ноября – 6 января

  • Брюссель, Бельгия (Зимние чудеса): 29 ноября – 5 января

  • Лондон (Гайд-парк), Великобритания: 21 ноября – 5 января

  • Рига, Латвия: 1 декабря – 6 января

  • Амстердам, Нидерланды: 15 ноября – 5 января

  • Эдинбург, Шотландия: 17 ноября – 5 января

Остальные популярные рождественские рынки Европы:

  • Берлин (Жандарменмаркт), Германия: 25 ноября – 31 декабря

  • Кельн, Германия: 18 ноября – 23 декабря

  • Копенгаген (Тиволи), Дания: 17 ноября – 1 января

  • Будапешт, Венгрия: 17 ноября – 1 января

  • Мюнхен, Германия: 27 ноября – 24 декабря

  • Краков, Польша: 29 ноября – 26 декабря

  • Дрезден (Штрицельмаркт), Германия: 27 ноября – 24 декабря

  • Цюрих, Швейцария: 23 ноября – 24 декабря

  • Вена, Австрия: 16 ноября – 24 декабря

  • Страсбург, Франция: 27 ноября – 30 декабря

Каждый из рынков предлагает что-то уникальное: в Вене вас ждет классическая музыка и венские сосиски, в Страсбурге – знаменитые эльзасские вина, а в Копенгагене – чарующий дух сказок Андерсена.

Почему стоит посетить рынок в Таллинне

Таллиннский рождественский рынок выгодно выделяется своим средневековым антуражем. Гости могут попробовать местные лакомства, включая кровяные колбасы с квашеной капустой и имбирные пряники, а также насладиться эстонскими традиционными танцами и песнями. Уютные деревянные домики предлагают широкий ассортимент рождественских украшений, изделий ручной работы и сувениров.

Рождественские рынки – это не столько место для покупок, сколько возможность прочувствовать атмосферу праздника. Таллинн, как и многие другие города Европы, превращается в это время года в настоящую зимнюю сказку, которую стоит увидеть своими глазами.

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