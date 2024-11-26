Лондон, Прага, Рига: смотрите, какой рождественский рынок можно посетить после закрытия таллиннской ярмарки

Таллиннский рождественский рынок, который неоднократно признавался одним из лучших в Европе, расположен на главной площади Старого города – Ратушной. Центром притяжения, как всегда, станет величественная рождественская елка, традиция установки которой берет начало в далеком 1441 году.

На рынке можно найти подарки ручной работы, теплые шерстяные изделия, местные деликатесы, такие как марципаны, и многое другое. Для детей здесь предусмотрены развлечения, включая встречи с Санта-Клаусом и возможность покататься на карусели.

График работы рождественских рынков Европы

Рождественские рынки уже давно стали важной частью подготовки к празднику по всей Европе. Каждый из них уникален и отражает традиции своей страны. Ниже представлены даты работы некоторых из самых популярных рынков.

Рынки работающие после 26 декабря:

Прага, Чехия: 30 ноября – 6 января

Брюссель, Бельгия (Зимние чудеса): 29 ноября – 5 января

Лондон (Гайд-парк), Великобритания: 21 ноября – 5 января

Рига, Латвия: 1 декабря – 6 января

Амстердам, Нидерланды: 15 ноября – 5 января

Эдинбург, Шотландия: 17 ноября – 5 января

Остальные популярные рождественские рынки Европы:

Берлин (Жандарменмаркт), Германия : 25 ноября – 31 декабря

Кельн, Германия : 18 ноября – 23 декабря

Копенгаген (Тиволи), Дания : 17 ноября – 1 января

Будапешт, Венгрия : 17 ноября – 1 января

Мюнхен, Германия : 27 ноября – 24 декабря

Краков, Польша : 29 ноября – 26 декабря

Дрезден (Штрицельмаркт), Германия : 27 ноября – 24 декабря

Цюрих, Швейцария : 23 ноября – 24 декабря

Вена, Австрия : 16 ноября – 24 декабря

Страсбург, Франция: 27 ноября – 30 декабря

Каждый из рынков предлагает что-то уникальное: в Вене вас ждет классическая музыка и венские сосиски, в Страсбурге – знаменитые эльзасские вина, а в Копенгагене – чарующий дух сказок Андерсена.

Почему стоит посетить рынок в Таллинне