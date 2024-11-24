ФОТО | PÖFF объявил победителей: главный приз достался Монголии
В субботу, 23 ноября, в концертном зале Alexela состоялся заключительный гала-концерт 28-го кинофестиваля „Темные ночи“.
Режиссёр картины Сэнгэдорж Джанчивдорж рассказывает историю Мьягмара, который, отсидев 14 лет в тюрьме, начинает новую жизнь в роли водителя катафалка. Этот глубокий фильм с шокирующей развязкой основывается на буддийской философии.
Жюри, возглавляемое немецким режиссёром Кристофом Хоххойслером, объяснило свой выбор так: „Эта мрачная монгольская сказка нас удивила. С первых кадров мы ощутили, что фильм прокладывает свой уникальный путь. Это очень стильное произведение, где форма не просто подчёркивает содержание, но углубляет его. Это кинематографическая вселенная, населённая персонажами, которые больше, чем жизнь, но при этом невероятно человечны“.Главный приз фестиваля – 20 000 евро, учреждённые городом Таллинн.
Монгольское кино продолжает завоёвывать признание на международной арене. Получение гран-при фестиваля категории А за фильм „Водитель безмолвного города“ стало одной из крупнейших побед для индустрии страны.
Режиссёр картины Сэнгэдорж Джанчивдорж уже знаком эстонской аудитории: в прошлом году его фильм „Продавщица“ завоевал приз зрительских симпатий на фестивале любовного кино Tartuff в Тарту.
Лучшим режиссёром жюри назвало Нира Бергмана из Израиля за работу над фильмом „Розовая леди“, исследующим нетипичный любовный треугольник в ультраортодоксальной общине Иерусалима.Приз за лучшую женскую роль разделили финские актрисы Элина Книхтиля и Пирьо Лонка, сыгравшие сестёр в фильме „100 литров домашнего пива“ режиссёра Теэму Никки. Их героини варят самое лучшее пиво в округе, но есть одна проблема — напиток настолько хорош, что часто исчезает через их собственные бокалы.Лучшим актёром стал корейский артист Хё Дже Ли за роль подростка, страдающего от школьной травли, в фильме „Порочный круг“ режиссёра Сан Бём Ку.В этом году в основном конкурсе фестиваля участвовало 18 фильмов.
Приз зрительских симпатий этого года завоевал фильм индийского режиссёра Винода Капри „Костёр“ – меланхоличная и трогательная баллада о бессмертной любви в умирающей деревне. Действие фильма разворачивается у подножия Гималаев, а в главных ролях снялись обычные жители местного посёлка. После премьеры картина вызвала небывало продолжительные и тёплые аплодисменты.Лучшим дебютным фильмом жюри назвало картину немецкого режиссёра Стива Бахе „Собакам вход запрещён“, которая затрагивает непростую и редко освещаемую тему педофилии.Победителем впервые организованного конкурса документальных фильмов стал французский фильм „Сторож“ режиссёров Лу дю Понтависа и Виктуар Бонен. Его действие частично разворачивается в Эстонии. Картина рассказывает о китайской супружеской паре, которая сталкивается с чувством опустошения, когда их сын уезжает учиться в Эстонскую академию музыки и театра.
Лучшим фильмом конкурсной программы „Выбор критиков“ признана картина японского режиссёра Масаки Цудзино „Братья Китaура“ – мрачная, но вместе с тем ироничная история о братоубийстве.В конкурсе „Бунтари не без причины“ победу одержал фильм немецкого режиссёра Ирены фон Альберти „Защищённые мужчины“. Политическая сатира рассказывает о мире, где накануне выборов распространяется вирус, поражающий только мужчин, что приводит к смене власти – женщины берут управление в свои руки.Лучшим балтийским фильмом жюри назвало литовскую комедию „Южные хроники“ режиссёра Игнаса Мишкиниса, которая оживляет безумную атмосферу жизни молодёжи Шауляя в лихие 1990-е. В своём решении жюри отметило картину как „искреннюю и остроумную“. Производством фильма занималась и эстонская студия Nafta Films.
Все фильмы-победители можно будет увидеть на большом экране уже в это воскресенье.Торжественная церемония закрытия кинофестиваля „Тёмные ночи“ состоялась в концертном зале Alexela.Генеральными партнёрами фестиваля выступили Elisa и Nordic Hotel Forum, которые внесли значительный вклад в успех нынешнего мероприятия. Компания Elisa поддерживает устойчивое развитие эстонской культуры, создавая и предлагая местный аудиовизуальный контент, а также содействуя развитию кинематографа. Nordic Hotel Forum с 2008 года является официальной гостиницей для гостей PÖFF и в 2019 году удостоился звания друг культуры.