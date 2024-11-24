ФОТО | PÖFF объявил победителей: главный приз достался Монголии

Режиссёр картины Сэнгэдорж Джанчивдорж рассказывает историю Мьягмара, который, отсидев 14 лет в тюрьме, начинает новую жизнь в роли водителя катафалка. Этот глубокий фильм с шокирующей развязкой основывается на буддийской философии.

Жюри, возглавляемое немецким режиссёром Кристофом Хоххойслером, объяснило свой выбор так: „Эта мрачная монгольская сказка нас удивила. С первых кадров мы ощутили, что фильм прокладывает свой уникальный путь. Это очень стильное произведение, где форма не просто подчёркивает содержание, но углубляет его. Это кинематографическая вселенная, населённая персонажами, которые больше, чем жизнь, но при этом невероятно человечны“.Главный приз фестиваля – 20 000 евро, учреждённые городом Таллинн.

Монгольское кино продолжает завоёвывать признание на международной арене. Получение гран-при фестиваля категории А за фильм „Водитель безмолвного города“ стало одной из крупнейших побед для индустрии страны.

Режиссёр картины Сэнгэдорж Джанчивдорж уже знаком эстонской аудитории: в прошлом году его фильм „Продавщица“ завоевал приз зрительских симпатий на фестивале любовного кино Tartuff в Тарту.

Лучшим режиссёром жюри назвало Нира Бергмана из Израиля за работу над фильмом „Розовая леди “ , исследующим нетипичный любовный треугольник в ультраортодоксальной общине Иерусалима.Приз за лучшую женскую роль разделили финские актрисы Элина Книхтиля и Пирьо Лонка, сыгравшие сестёр в фильме „100 литров домашнего пива “ режиссёра Теэму Никки. Их героини варят самое лучшее пиво в округе, но есть одна проблема — напиток настолько хорош, что часто исчезает через их собственные бокалы.Лучшим актёром стал корейский артист Хё Дже Ли за роль подростка, страдающего от школьной травли, в фильме „Порочный круг “ режиссёра Сан Бём Ку.В этом году в основном конкурсе фестиваля участвовало 18 фильмов.