История любви на фоне русской революции: 26 ноября в Таллинне пройдет cпектакль Марии Машковой "Надеждины“

История любви на фоне русской революции в нашумевшем спектакле „Надеждины“.

Евгений Надеждин – молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.

Его возлюбленная Мелания Севрук – прабабушка известной актрисы, восходящей звезды Голливуда Маши Машковой („For All Mankind“, I.S.S. и пр).

Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля.

На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.

Бешеная динамика, куча режиссерских штучек, спецэффекты, театр теней, анимация, кинопроекция. Ощущение, что на сцене не одна актриса, а целая труппа.

Режиссёр: Егор Баранов.

Драматург: Арсений Фарятьев.

Музыка: Анна Друбич.

Художник/графический дизайн: Лиза Иршаи.

Хореограф: Мельпомен.

Костюмы: Катерина Кравцова.

Продюсеры: Саша Сиберг, Александрина Маркво.

Подробнее о мероприятии: https://fb.me/e/1YjdnWKHI

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