История любви на фоне русской революции: 26 ноября в Таллинне пройдет cпектакль Марии Машковой "Надеждины“

История любви на фоне русской революции в нашумевшем спектакле „Надеждины“.
Евгений Надеждин – молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.
Его возлюбленная Мелания Севрук – прабабушка известной актрисы, восходящей звезды Голливуда Маши Машковой („For All Mankind“, I.S.S. и пр).
Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля.
На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.
Бешеная динамика, куча режиссерских штучек, спецэффекты, театр теней, анимация, кинопроекция. Ощущение, что на сцене не одна актриса, а целая труппа.
Режиссёр: Егор Баранов.
Драматург: Арсений Фарятьев.
Музыка: Анна Друбич.
Художник/графический дизайн: Лиза Иршаи.
Хореограф: Мельпомен.
Костюмы: Катерина Кравцова.
Продюсеры: Саша Сиберг, Александрина Маркво.
Подробнее о мероприятии: https://fb.me/e/1YjdnWKHI