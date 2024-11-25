25.11.2024, 09:07
Переехавший в Швецию Стиг Ряста: есть опасение, что скоро дети будут между собой разговаривать, а мы их не поймем
ФОТО: | Delfi Meedia
В передаче „Hommik Anuga“ музыкант Стиг Ряста рассказал, как переехал с семьей в другую страну и каково им там сейчас живется.
В программе „Hommik Anuga“ автор песен Стиг Ряста рассказал о жизни за рубежом. Прошлой весной Раста переехал со своей семьей в Швецию. „В январе этого года мы побывали в шведско-эстонской школе, где нам сказали, что места есть“, — рассказал Стиг. По его словам, это стало важным фактором при принятии окончательного решения о переезде в Швецию. „Переезд для детей прошел легко, потому что большинство учителей знают эстонский язык и помогают им интегрироваться“, - добавил он.
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