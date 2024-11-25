Переехавший в Швецию Стиг Ряста: есть опасение, что скоро дети будут между собой разговаривать, а мы их не поймем

В программе „Hommik Anuga“ автор песен Стиг Ряста рассказал о жизни за рубежом. Прошлой весной Раста переехал со своей семьей в Швецию. „В январе этого года мы побывали в шведско-эстонской школе, где нам сказали, что места есть“, — рассказал Стиг. По его словам, это стало важным фактором при принятии окончательного решения о переезде в Швецию. „Переезд для детей прошел легко, потому что большинство учителей знают эстонский язык и помогают им интегрироваться“, - добавил он.

Музыкант рассказал, что в Швеции он с семьей пользуются общественным транспортом больше, чем когда-либо прежде, а в школу дети ездят на метро или автобусе. Он добавил, что в Швеции комфорт прежде всего создан для пешеходов, затем для велосипедистов и общественного транспорта, и только потом для автомобилей. При этом парковка очень дорогая. Ряста рассказал, что местные жители смотрят на машины даже немного косо, но от появившейся в Эстонии привычки везде ездить на машине отделаться не так-то просто.