ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне открылся новый ресторан Владислава Дьячука. Его посещение может позволить себе практически каждый!

Владислав Дьячук, один из самых ярких рестораторов региона, представил свой новый проект — ресторан, который базируется на трех ключевых элементах: огонь, натуральность и локальные мотивы.

„Возвращаемся в пещерный мир. Натуральная, простая еда. Чем проще, тем лучше“, — говорит Дьячук, рассказывая об идее, лежащей в основе концепции. И действительно, философия ресторана строится вокруг огня — буквально и метафорически. Владислав называет этот подход трендом, который подмечен им в поездках по Лондону, Швеции и другим странам Скандинавии: „Я использую огонь — в самом прямом смысле“.

И, действительно, центром ресторана является постоянно пылающий открытый огонь, на котором готовится основная часть блюд. В меню представлены мясные, рыбные и вегетарианские блюда, приготовленные преимущественно из местных ингредиентов от эстонских фермеров.

Но не только кухня стала предметом внимания. В ресторане появился дели-магазин, где можно приобрести местные продукты и авторские заготовки, блюда. Дьячук объясняет: „Дели — это как бы маленький магазинчик. Можно заглянуть в ресторан и сразу приобрести что-то с собой“.

Интерьер ресторана — отдельная история. Владислав сотрудничал с командой дизайнеров, которые открывают по всему миру в месяц множество топовых ресторанов. По словам Владислава, их участие стало возможным благодаря случайному знакомству. Интерьер отражает концепцию огня, натуральных материалов и простоты, идеально дополняя открытую кухню ресторана.

На втором этаже ресторана расположен бар, где можно расслабиться и посидеть у огня, потягивая коктейль. Второй этаж станет также идеальным пристанищем для тех, кто желает просто выпить кофе с десеротом. Особенно хотелось бы отметить бесподобное фисташковое суфле, которое, кажется, не подают ни в одном ресторане ТаллиннаЭто блюдо заслуживает отдельного посещения!