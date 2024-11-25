ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне открылся новый ресторан Владислава Дьячука. Его посещение может позволить себе практически каждый!
В Таллинне открыл свои двери новый ресторан шеф-повара Владислава Дьячука – VÕIVÕI Tuli Resto Baar. Несмотря на звездную фамилию рестората и весомый послужной список: владелец и бренд-шеф ресторанов Mon Repos, Päris и Orangerie, в этот раз он открыл заведение с облегченной концепцией – не ресторан, сковывающий движения, а место, где каждый может почувствовать раслабление и вкус. И, да, бизнес-ланчи в нем тоже подаются!
Владислав Дьячук, один из самых ярких рестораторов региона, представил свой новый проект — ресторан, который базируется на трех ключевых элементах: огонь, натуральность и локальные мотивы.
„Возвращаемся в пещерный мир. Натуральная, простая еда. Чем проще, тем лучше“, — говорит Дьячук, рассказывая об идее, лежащей в основе концепции. И действительно, философия ресторана строится вокруг огня — буквально и метафорически. Владислав называет этот подход трендом, который подмечен им в поездках по Лондону, Швеции и другим странам Скандинавии: „Я использую огонь — в самом прямом смысле“.
И, действительно, центром ресторана является постоянно пылающий открытый огонь, на котором готовится основная часть блюд. В меню представлены мясные, рыбные и вегетарианские блюда, приготовленные преимущественно из местных ингредиентов от эстонских фермеров.
Но не только кухня стала предметом внимания. В ресторане появился дели-магазин, где можно приобрести местные продукты и авторские заготовки, блюда. Дьячук объясняет: „Дели — это как бы маленький магазинчик. Можно заглянуть в ресторан и сразу приобрести что-то с собой“.
Интерьер ресторана — отдельная история. Владислав сотрудничал с командой дизайнеров, которые открывают по всему миру в месяц множество топовых ресторанов. По словам Владислава, их участие стало возможным благодаря случайному знакомству. Интерьер отражает концепцию огня, натуральных материалов и простоты, идеально дополняя открытую кухню ресторана.
На втором этаже ресторана расположен бар, где можно расслабиться и посидеть у огня, потягивая коктейль. Второй этаж станет также идеальным пристанищем для тех, кто желает просто выпить кофе с десеротом. Особенно хотелось бы отметить бесподобное фисташковое суфле, которое, кажется, не подают ни в одном ресторане ТаллиннаЭто блюдо заслуживает отдельного посещения!
Интерьер VÕIVÕI теплый и плавный, как растопленное масло. Натуральные материалы сочетаются с дымчатой мягкостью, а живая атмосфера настраивает на прекрасное времяприпровождение в компании друзей и отточенных вкусов.
Ресторан VÕIVÕI предлагает блюда à la carte с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00 и по субботам с 17:00 до 22:00. Поздние завтраки можно попробовать по субботам с 12:00 до 16:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Коктейль- и винный бар VÕIVÕI открыт со среды по субботу с 17:00 до полуночи.