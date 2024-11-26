О ком мечтают эстонские женщины: с кем бы из знаменитостей хотелось оказаться в одной постели

Ли, 24 года: „Без сомнения, было бы очень круто, если бы я могла поближе познакомиться, например, с Гарри Стайлсом. Я обожаю его стиль и харизму так же, как и его музыку. Я даже не думаю о том, чтобы мы делали что-нибудь в спальне, кроме как просто разговаривать... это было бы действительно супер!“