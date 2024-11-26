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26.11.2024, 12:00

Знаменитая эстонская радиоведущая продает роскошную квартиру за 699 000: такую на рынке найти сложно!

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Kethi Uibomägi
Kethi Uibomägi
ФОТО: Kroot Tarkmeel Photography | Krõõt Tarkmeel

Певица и телеведущая Кети Уйбомяги объявила в понедельник вечером, что она вместе со своим партнером съехала с текущего места жительства, и их стильный дом в Кадриорге теперь ищет нового владельца.

Этот год принес в жизнь 35-летней Кети Уйбомяги большие перемены. Помимо ожидания ребенка и помолвки, Кети сейчас еще и меняет место жительства. До этого она жила со своим возлюбленным в Кадриорге.

Отец будущего ребенка Кети, по данным издания Kroonika, – 50-летний Норман Лыук, который занимается ресторанным бизнесом и недвижимостью. Кети долгое время держала своего избранника в тени от общественного внимания, и только несколько недель назад она впервые поделилась их совместной фотографией.

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