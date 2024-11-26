26.11.2024, 12:00
Знаменитая эстонская радиоведущая продает роскошную квартиру за 699 000: такую на рынке найти сложно!(4)
ФОТО: | Krõõt Tarkmeel
Певица и телеведущая Кети Уйбомяги объявила в понедельник вечером, что она вместе со своим партнером съехала с текущего места жительства, и их стильный дом в Кадриорге теперь ищет нового владельца.
Этот год принес в жизнь 35-летней Кети Уйбомяги большие перемены. Помимо ожидания ребенка и помолвки, Кети сейчас еще и меняет место жительства. До этого она жила со своим возлюбленным в Кадриорге.
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