Группа 5MIINUST по неизвестной причине отложила долгожданный концерт на три месяца

Концерт 5MINUST был запланирован на четверг, 28 ноября, в клубе D3 в Таллинне. О переносе мероприятия, которое должно было состояться уже завтра, группа объявила в Facebook. „Непредвиденные обстоятельства“, — объяснили в группе.

Новый концерт состоится в том же клубе, но уже 8 февраля. В посте указано, что купленные билеты действительны, но те, кто не сможет прийти, могут получить деньги обратно. „Жизнь бывает раз в жизни!“ — говорится в конце поста. К моменту публикации статьи связаться с участниками группы и узнать, в чем же заключается причина отмены концерта, не удалось.

В последнее время группа 5MINUUST редко появляется на публике. Последний большой концерт состоялся в Тарту в начале сентября, где вместе с рэперами на сцену вышли Puuluup и звезда наших северных соседей Windows95man.

Согласно информации на сайтах продажи билетов на этот концерт: за два дня до концерта все билеты по самой низкой цене были распроданы. Стоимость остальных билетов – почти тридцать евро.

Помимо главных участников группы (Кохвер, Пяэвакоер, Ланселот и Северная Корея), на концерте выступят Эрик Каммисте (гитара), Хюрр Вайнола (бас), Райнер Мейнарт (ударные) и Йоонас Сарапуу (клавишные). Непосредственно перед самим концертом разогревать публику будет Роберт Кырвитс.

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