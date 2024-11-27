„Я никогда не делала пластических операций“: 43-летняя Пэрис Хилтон рассказала о своих секретах молодости

В подкасте Зака ​​Санга Пэрис Хилтон, известная своей безупречной кожей и ухоженными волосами, поделилась секретом молодости. Ведущий спросил у 43-летней светской львицы, как ей удается с годами выглядеть всё лучше и лучше. „Я действительно горжусь своей естественностью. Я избегаю солнца“, — описала Пэрис.

„Я никогда не делала пластических операций, не колола ботокса и инъекций“, — уточнила она, чем очень удивила ведущего. Внешность Хилтон постоянно обсуждают в социальных сетях, особенно после ее публичных выступлений. Под постами Хилтон люди пишут, что такого безупречного вида в 43 года можно добиться только с помощью бьюти-процедур.

Похожие комментарии появились и под постом с анонсом подкаста. „Ботокса нет, но лоб и брови не двигаются“, — написал один из комментаторов. „Она не может быть естественной, если в 43 года лоб не двигается“, — считает другой.

Но были и те, кто встал на защиту Хилтон. "Видно же, что она ничего не делала со своим лицом — оно естественное и моложавое! Любите и уважайте ее за это!“

Как рассказала Пэрис, она начиная с восьми лет она следует 10-этапному интенсивному режиму красоты, которому ее научила мать. Кроме того, она построила себе личный спа-центр, который заполнен техникой со светодиодным освещением. Там можно проводить всевозможные процедуры, в том числе и криотерапию. „Можно считать, что это полноценный спа-центр“, — уточнила она.

В ноябре 2021 года американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума. У них двое детей: сын Феникс, рожденный с помощью суррогатной матери в январе 2023 года, и дочь Лондон, родившаяся в ноябре того же года.

Последний скандал

В августе этого года Пэрис попала в скандальную историю, когда поделилась в соцсетях видео с сыном. В ролике продолжительностью более минуты, опубликованном в TikTok, показано, как малыш гуляет по палубе высокоскоростного катамарана. На ребенке не было спасательного жилета, он спокойно ходил по палубе, падал, вставал и радовался довольно сильным порывам ветра.

Вид маленького ребенка на борту обеспокоил поклонников Пэрис. Они бросились консультировать бизнесвумен, как смотреть за Фениксом. „Пожалуйста, всегда надевайте на него спасательный жилет, когда находитесь на борту судна! Всякое случается. Вот почему происходят несчастные случаи“, — написал один из них.

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