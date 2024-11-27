ФОТО | В Таллинне на место уникальной 100-летней мозаики положили асфальт. Почему город допустил это?

О мозаике на столичной улице Лооде написал в Facebook фотограф Ристо Вяхи, который фотографирует архитектуру и городское пространство.

„Хотя принято считать, что тротуар относится к 1950-м годам, на самом деле он появился еще во времена Эстонской Республики. Его уложил в 1920-х годах тогдашний владелец дома по адресу Лооде, 2 - владелец спичечной фабрики Юлиус Трумм. Мастером был знакомый семьи Дюрр, а материалом, возможно, послужила керамическая мастерская на углу улиц Лооде и Палдиски. Использовались остатки производства: черепки керамической плитки и глиняная посуда“, - написал Вяхи.

„Изначально мозаичная дорожка вела с улицы во двор и к двери дома. По воспоминаниям, раньше дорожка была еще длиннее и доходила до соседнего дома, но во время дорожных работ в советское время часть тротуара была разрушена“, - добавил он.

Фотограф же и сообщил, что в ходе ремонтных работ от мозаики не осталось и следа. Сохранилась лишь часть мозаики на частной территории, за забором, отделяющим участок от улицы. „Мы теперь остались без одной из милых „диковинок“ в общественном городском пространстве“, - констатирует Вяхи.

Как сообщил RusDelfi Департамент охраны памятников старины, мозаичная дорожка на улице Лооде не находилась под охраной как памятник старины.

„От имени города Таллинна я приношу извинения за то, что редкий тротуар времен Константина Пятса был заасфальтирован“, - извинился за инцидент вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

„К сожалению, от мозаики на улице Лооде осталось не так много, чтобы ее можно было восстановить, поэтому дорогу заасфальтировали. Даже если этот прекрасный участок тротуара больше не охранялся как памятник старины, даже если он был заброшен - все равно очень жаль, что мы не смогли его восстановить“, - констатировал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам.

„Местные жители жаловались на плохое состояние дороги и обращались в городскую управу с требованием заново заасфальтировать ее, на что Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в итоге согласился, так как мозаика была в плачевном состоянии. Нам очень жаль, что мозаичную дорожку не удалось восстановить“, - добавил Удам.

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