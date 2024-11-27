ФОТО | Спа, спортзал, обзор 360: в Таллинне открыли новый бизнес-квартал. Только посмотрите, в каких условиях будут работать сотрудники!

„Квартал Arter – это самый сложный и крупнейший инвестиционный проект в истории Kapitel. История проекта началась для нас с покупки участка в 2015 году, а его разработка и строительство пришлись на очень непростой период. Я горжусь тем, что мы смогли преодолеть все трудности вместе с нашими хорошими и профессиональными партнёрами. Сегодняшнее открытие квартала – это важный этап на долгом пути: одно здание полностью готово, внутренние работы в другом близятся к завершению, а в самом высоком здании они продолжаются. Именно сюда в следующем году переедет главный офис Swedbank“, – сказал руководитель Kapitel Таави Ояла.

„После завершения строительства в квартале ежедневно будет работать около 3000 человек. Мы благодарим все компании, которые уже переехали или собираются переехать сюда, за доверие, и продолжаем вносить свой вклад в создание первоклассной рабочей среды“, – добавил Ояла. Офисные помещения предлагают первоклассный внутренний климат, увлажнение воздуха и минимальную чистую высоту этажей в три метра. Поднятые полы позволяют арендаторам при необходимости быстро и удобно менять планировку своих помещений.

В квартале применяются экологичные и экономичные энергетические решения. Геотермальная энергия, получаемая через 285 энерго-свай, покрывает около 30% потребностей квартала в отоплении и до 70% в охлаждении, остальная часть обеспечивается централизованным отоплением и охлаждением. Офисные площади квартала Arter сданы в аренду на 98%; свободными остаются лишь около 1000 м².