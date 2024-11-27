ФОТО | Спа, спортзал, обзор 360: в Таллинне открыли новый бизнес-квартал. Только посмотрите, в каких условиях будут работать сотрудники!
С сегодняшнего дня в центре Таллинна открыт Arter квартал, предлагающий в общей сложности 44 000 м² арендуемой площади. Общая инвестиция в проект составила более 160 миллионов евро. В 15-этажном офисном здании Arter компании постепенно обживают помещения, а в 9-этажном здании с лета открыт апарт-отель Bob W. Внутренние работы продолжаются в 28-этажном здании, куда в следующем году переедет главный офис Swedbank.
„Квартал Arter – это самый сложный и крупнейший инвестиционный проект в истории Kapitel. История проекта началась для нас с покупки участка в 2015 году, а его разработка и строительство пришлись на очень непростой период. Я горжусь тем, что мы смогли преодолеть все трудности вместе с нашими хорошими и профессиональными партнёрами. Сегодняшнее открытие квартала – это важный этап на долгом пути: одно здание полностью готово, внутренние работы в другом близятся к завершению, а в самом высоком здании они продолжаются. Именно сюда в следующем году переедет главный офис Swedbank“, – сказал руководитель Kapitel Таави Ояла.
„После завершения строительства в квартале ежедневно будет работать около 3000 человек. Мы благодарим все компании, которые уже переехали или собираются переехать сюда, за доверие, и продолжаем вносить свой вклад в создание первоклассной рабочей среды“, – добавил Ояла. Офисные помещения предлагают первоклассный внутренний климат, увлажнение воздуха и минимальную чистую высоту этажей в три метра. Поднятые полы позволяют арендаторам при необходимости быстро и удобно менять планировку своих помещений.
В квартале применяются экологичные и экономичные энергетические решения. Геотермальная энергия, получаемая через 285 энерго-свай, покрывает около 30% потребностей квартала в отоплении и до 70% в охлаждении, остальная часть обеспечивается централизованным отоплением и охлаждением. Офисные площади квартала Arter сданы в аренду на 98%; свободными остаются лишь около 1000 м².
„Мы ставили цель создать в квартале так называемый „город в 5 минут“, обеспечив повседневные услуги на месте, что позволит людям, работающим здесь, еженедельно экономить несколько часов драгоценного времени. Я очень рад, что именно здесь два ведущих шеф-повара Эстонии открыли свои новые рестораны. Также у нас есть пространство для коворкинга, книжный и цветочный магазины, медицинские клиники, салон красоты, а для сотрудников компаний, находящихся в квартале, – спортклуб и бассейн“, – добавил директор проектов Kapitel Аллан Реммелкор.
Руководитель строительной компании Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ отметил: „ Квартал Arter был чрезвычайно интересным проектом для Merko. Требования заказчика были на высоком уровне, максимальное внимание было уделено благополучию будущих пользователей здания. Мы приветствуем решение заказчика инвестировать в поиски решений для будущего вместо более простых и традиционных подходов. Строительство длилось около четырёх с половиной лет, в нём участвовали тысячи человек. Благодарим всех, кто помогал Merko в строительстве квартала“.
Известный шеф-повар Владислав Дьячук открыл на первом этаже офисного здания Arter свой новый ресторан VÕIVÕI, а в атриуме открыл пекарню и ресторан Aroma шеф-повар года Silver Saa. Также в атриуме квартала открыты магазин Rahva Raamat и цветочный салон Decoration and Fleur. В офисном здании Артери разместились различные компании, предлагающие повседневно необходимые услуги: пространство для гибких офисных решений и коворкинга Spaces, City Tervisekliinik, офтальмологическая клиника Ogen, салон красоты Arter Salon, а также спортклуб и бассейн для арендаторов квартала.
Среди арендаторов 15-этажного офисного здания Артери: юридические фирмы TGS Baltic, WALLESS и TARK, аудиторская и сертификационная компания Bureau Veritas, компания по торговым услугам в судоходстве Bunker Partner, инвестиционная компания Estateguru, оптовая компания N.G.P Europe, финтех-компания Depowise и Tervisekassa.
Архитектор квартала – Мартин Аунин, интерьер офиса разработан архитектурным бюро Arhitekt11, а интерьер спортклуба и бассейна – ArtAku Sisearhitektuuribüroo. Генеральным подрядчиком строительства всего квартала выступила компания Merko. Экологически чистые здания с минимальным потреблением энергии спроектированы и построены в соответствии с международным стандартом BREEAM на уровне Excellent.
В квартале предусмотрено около 400 парковочных мест и более 100 мест на крытой велосипедной стоянке с раздевалками и душевыми. К сегодняшнему дню завершено строительство новой улицы Вески и обновлён участок улицы Иманта. На территории бывшего русла реки Харьяпеа за зданиями квартала создаётся городской парк, открытый для всех.