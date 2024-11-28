Старейшина Кесклинна о неменяющемся годами Рождественском рынке: все зависит от посетителей

В течение многих лет рождественский рынок в Таллинне организует предприятие 5+ Capital, зарегистрированное в квартире на Ыйсмяэ теэ и принадлежащее неизвестному широкой публике Игорю Семенову.

Картинка, предстающая перед посетителями Рождественского рынка, из года в год не меняется: кровяная колбаса, сладости, глинтвейн, янтарные украшения, сувениры и меховые шапки, а вывески на торговых точках и общая эстетика своей китчевостью порой напоминает сувенирные магазины, пишет ERR.

ERR поинтересовался у старейшины Кесклинна, доволен ли город Рождественским рынком и есть ли планы по обновлению и модернизации концепции в будущем?

Андла отметил, что проведение Рождественского рынка – это риск и ответственность организующей его фирмы и на рынке предлагаются всевозможные товары.

„С одной стороны, это простая логика рыночной экономики: нужно организовать так, чтобы были посетители. Если люди поймут, что им это не нужно, предприниматель не получит никакой прибыли“, – пояснил он.

После завершения работы рынка городские власти, по словам Андлы, обязательно обсудят опыт с организатором, поскольку тендер, выигранный 5+ Capital в прошлом году, рассчитан на три года, то есть эта фирма организует рынок и в 2025 году. Поэтому в следующем году никаких серьезных изменений не ожидается.

Компания 5+ Capital была основана в апреле 2009 года и в своем первом хозяйственном отчете обозначила основной вид деятельности как аренду городских объектов. В прошлом году компания заработала около 769 000 евро, из которых более 269 000 евро составила чистая прибыль. Согласно отчету, фирма не имела сотрудников, а потому расходы на заработную плату отсутствовали. В планах предприятия на текущий год — продолжать прежнюю деятельность. В 2022 году выручка компании составила примерно 423 000 евро, а прибыль достигла 89 000 евро. Как и в прошлом году, сотрудников у фирмы не было, что исключило расходы на оплату труда. В 2020 и 2021 годах пандемия коронавируса негативно сказалась на работе Рождественского рынка, что привело к убыткам. Самый значительный убыток был зафиксирован в 2020 году и составил 290 000 евро.

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