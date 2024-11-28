Старейшина Кесклинна о неменяющемся годами Рождественском рынке: все зависит от посетителей(3)
На протяжении многих лет тендеры на организацию Рождественского рынка на Ратушной площади в Таллинне выигрывает фирма 5+ Capital. Рынок остается неизменным несколько лет, предлагая ассортимент товаров, похожий на продукцию в сувенирных лавках. По словам старейшины Кесклинна Сандера Андлы, все решает логика рыночной экономики – главное, чтобы было достаточно посетителей, пишет Rus ERR.
В течение многих лет рождественский рынок в Таллинне организует предприятие 5+ Capital, зарегистрированное в квартире на Ыйсмяэ теэ и принадлежащее неизвестному широкой публике Игорю Семенову.
Картинка, предстающая перед посетителями Рождественского рынка, из года в год не меняется: кровяная колбаса, сладости, глинтвейн, янтарные украшения, сувениры и меховые шапки, а вывески на торговых точках и общая эстетика своей китчевостью порой напоминает сувенирные магазины, пишет ERR.
ERR поинтересовался у старейшины Кесклинна, доволен ли город Рождественским рынком и есть ли планы по обновлению и модернизации концепции в будущем?
Андла отметил, что проведение Рождественского рынка – это риск и ответственность организующей его фирмы и на рынке предлагаются всевозможные товары.
„С одной стороны, это простая логика рыночной экономики: нужно организовать так, чтобы были посетители. Если люди поймут, что им это не нужно, предприниматель не получит никакой прибыли“, – пояснил он.
После завершения работы рынка городские власти, по словам Андлы, обязательно обсудят опыт с организатором, поскольку тендер, выигранный 5+ Capital в прошлом году, рассчитан на три года, то есть эта фирма организует рынок и в 2025 году. Поэтому в следующем году никаких серьезных изменений не ожидается.