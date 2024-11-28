На работу с ветерком?! На аукционной платформе osta.ee выставили на продажу троллейбусы по 2000 евро

Комментарий TLT

Представитель правления TLT Кайдо Падар отметил: “Эти троллейбусы на протяжении десятилетий были неотъемлемой частью повседневной жизни города. Несмотря на то, что технологии продвинулись вперед, многие из этих транспортных средств все еще могут рассказать свою историю – будь то как ностальгический сувенир, технический проект или даже что-то совершенно новое и необычное.“

Компания подчеркивает, что продолжается модернизация городского транспорта с акцентом на экологичность и инновации. В этом году в Таллинне значительно расширился парк электробусов, а трамвайная сеть пополнилась новой линией в район порта и современными трамваями PESA.

В следующем году планируется закупка экологически чистых газовых автобусов, а к 2026 году на улицах столицы появятся современные троллейбусы с возможностью автономного передвижения.

А что дальше?

Цены на троллейбусы определяются предложениями участников аукциона, и текущую стоимость можно уточнить на сайте osta.ee. Однако, как отмечают в TLT, они не могут сказать, для чего именно покупатели будут использовать приобретенные троллейбусы.

Может быть, кто-то устроит передвижное кафе, кто-то сделает дом на колесах, а кто-то – просто сохранит часть истории города.

Какие бы планы ни строили новые владельцы, одно ясно точно: у этих троллейбусов начнется новая, не менее увлекательная жизнь.

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