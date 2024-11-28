На работу с ветерком?! На аукционной платформе osta.ee выставили на продажу троллейбусы по 2000 евро
Транспортная компания Tallinna Linnatransport (TLT) выставила на продажу подержанные троллейбусы на популярной аукционной платформе osta.ee. Эти машины, служившие городу десятилетиями, теперь можно приобрести всего за 2000 евро (если у вас не появится конкурентов). Покупатели могут использовать их как для личных нужд, так и для необычных проектов.
Комментарий TLT
Представитель правления TLT Кайдо Падар отметил: “Эти троллейбусы на протяжении десятилетий были неотъемлемой частью повседневной жизни города. Несмотря на то, что технологии продвинулись вперед, многие из этих транспортных средств все еще могут рассказать свою историю – будь то как ностальгический сувенир, технический проект или даже что-то совершенно новое и необычное.“
Компания подчеркивает, что продолжается модернизация городского транспорта с акцентом на экологичность и инновации. В этом году в Таллинне значительно расширился парк электробусов, а трамвайная сеть пополнилась новой линией в район порта и современными трамваями PESA.
В следующем году планируется закупка экологически чистых газовых автобусов, а к 2026 году на улицах столицы появятся современные троллейбусы с возможностью автономного передвижения.
А что дальше?
Цены на троллейбусы определяются предложениями участников аукциона, и текущую стоимость можно уточнить на сайте osta.ee. Однако, как отмечают в TLT, они не могут сказать, для чего именно покупатели будут использовать приобретенные троллейбусы.
Может быть, кто-то устроит передвижное кафе, кто-то сделает дом на колесах, а кто-то – просто сохранит часть истории города.
Какие бы планы ни строили новые владельцы, одно ясно точно: у этих троллейбусов начнется новая, не менее увлекательная жизнь.