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28.11.2024, 13:00

На работу с ветерком?! На аукционной платформе osta.ee выставили на продажу троллейбусы по 2000 евро

 
Троллейбус выставили на продажу
Троллейбус выставили на продажу
ФОТО: Erakogu

Транспортная компания Tallinna Linnatransport (TLT) выставила на продажу подержанные троллейбусы на популярной аукционной платформе osta.ee. Эти машины, служившие городу десятилетиями, теперь можно приобрести всего за 2000 евро (если у вас не появится конкурентов). Покупатели могут использовать их как для личных нужд, так и для необычных проектов.

Комментарий TLT

Представитель правления TLT Кайдо Падар отметил: “Эти троллейбусы на протяжении десятилетий были неотъемлемой частью повседневной жизни города. Несмотря на то, что технологии продвинулись вперед, многие из этих транспортных средств все еще могут рассказать свою историю – будь то как ностальгический сувенир, технический проект или даже что-то совершенно новое и необычное.“

Компания подчеркивает, что продолжается модернизация городского транспорта с акцентом на экологичность и инновации. В этом году в Таллинне значительно расширился парк электробусов, а трамвайная сеть пополнилась новой линией в район порта и современными трамваями PESA.

В следующем году планируется закупка экологически чистых газовых автобусов, а к 2026 году на улицах столицы появятся современные троллейбусы с возможностью автономного передвижения.

Троллейбус выставили на продажу

А что дальше?

Цены на троллейбусы определяются предложениями участников аукциона, и текущую стоимость можно уточнить на сайте osta.ee. Однако, как отмечают в TLT, они не могут сказать, для чего именно покупатели будут использовать приобретенные троллейбусы.

Может быть, кто-то устроит передвижное кафе, кто-то сделает дом на колесах, а кто-то – просто сохранит часть истории города.

Какие бы планы ни строили новые владельцы, одно ясно точно: у этих троллейбусов начнется новая, не менее увлекательная жизнь.

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