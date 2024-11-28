Что не так? Критики дали довольно низкие оценки сериалу „Агентство“, который снимали в Таллинне

Рейтинг шпионского триллера на Metacritic при восьми обзорах достиг 68 из 100, а на Rotten Tomatoes при семи рецензиях — всего 29%.

Сериал, основанный на французском „Бюро“, по первым трем эпизодам называют медленным и многословным, а его тон — сбивчивым. „Агентство“ пытается быть и остросюжетной историей о разведчике, и драмой о человеке, который ведет двойную жизнь, но в обоих случаях смотрится блекло.

К достоинствам относят актерский состав: во многом сериал держится благодаря Майклу Фассбендеру и Джеффри Райту. Однако центральная романтическая линия (героя Фассбендера с героиней Джоди Тернер-Смит) выглядит искусственно.

„Агентство“ будет можно посмотреть уже в пятницу, 29 ноября, на Paramount+.

Как ранее писал Delfi, сериал агентство снимали в Таллинне (Ласнамяэ, центре города и Нымме) и в Нарве. В центре Таллинна снимали сцены погони, а в Нымме даже был замечен известный американский актер Майкл Фассбендер.

Шпионский триллер „Агентство“ рассказывает о подготовке и наставничестве секретных агентов. Шпионы живут под чужим именем во враждебной стране, внедряются в общество и начинают делиться секретной информацией, сообщается на странице сериала в Википедии.

Главного героя, секретного агента Мартиана, играет Майкл Фассбендер (во французской версии ту же роль исполнял Матье Кассовиц, персонажа которого звали Малотру). Боско играет Ричард Гир, а главная роль отведена Джеффри Райту (все вышеперечисленные появятся в 10-й части). В одной из частей можно будет увидеть Джоди Тернер-Смит.

Режиссером первых двух частей является Джо Райт, снявший такие фильмы, как „Гордость и предубеждение“, „Искупление“ и „Тёмные времена“. Продюсер сериала — компания Джорджа Клуни и Гранта Хеслова Smokehouse Pictures. Сериал снимается в Лондоне, а также в нескольких других странах, включая Эстонию.

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