Вот какая красота будет разъезжать по дорогам! Таллиннская центральная библиотека представила новые библиотечный автобус и бренд
28 ноября на площади Вабадузе можно было увидеть необычное зрелище – любителей книг приветствовали сразу два библиотечных автобуса. Таллиннская центральная библиотека, под новым брендовым названием Tallinna Raamatukogud, торжественно проводила на пенсию свой старый библиотечный автобус „Катарийна Йеэ“, который служил горожанам почти 17 лет. Одновременно был представлен его современный преемник и тезка, который продолжит предоставлять мобильные библиотечные услуги жителям столицы.
Автобус „Катарийна Йеэ“ уходит на заслуженный отдых. За свои 17 лет работы он проехал 142 000 километров, обслужил 200 000 читателей и выдал 300 000 книг. Теперь пришло время передать эстафету новому автобусу.
По словам заместителя мэра Таллинна Каареля Оя, новый библиотечный автобус давно ждали: „Библиотек должно быть больше. Мы видим, как часто таллиннцы приходят в библиотеки и насколько они довольны этими посещениями. К сожалению, в некоторых районах до домашней библиотеки все еще далеко, и здесь на помощь приходит библиотечный автобус. Конечно, новый автобус во всех отношениях современнее и лучше предыдущего“.
„Весной мы провели конкурс на название нового библиотечного автобуса, но результат был удивительным: многие ответили, что имя „Катарийна Йеэ“ стало настолько привычным и любимым, что не хотелось бы от него отказываться. Поэтому мы решили не менять название библиотечного автобуса, и новый автобус также получил имя „Катарийна Йеэ““, – объяснила выбор имени для нового автобуса директор библиотеки Кайе Холм.
„Также сохранится все, что предлагает библиотечный автобус – множество хороших книг для горожан, образовательные программы для школ и детских садов, а также возможность участия в интересных уличных мероприятиях. Однако внешний вид библиотечного автобуса, а также его пространственные и технические возможности значительно изменились“, – добавила Холм.
Автобус использует экологически чистые технологии (возобновляемое дизельное топливо, солнечные панели и т.д.) и вмещает более 3000 книг. В центре автобуса есть выдвижная часть, которая добавляет пространство, например, для удобного приема групп детского сада или классов. Одним из новшеств является автомат самообслуживания, чтобы читатели не стояли в очереди у библиотекаря, а могли спокойно вернуть книги и взять новые во время остановок автобуса. Пол автобуса одноуровневый, а у входа есть подъемник, так что можно легко войти с детской или инвалидной коляской. По бокам автобуса установлены цветные огни, чтобы автобус был лучше виден в темное время суток.
В соответствии с новым брендингом библиотеки „Катарийна Йеэ“ получил соответствующий внешний вид. В дизайне использована оригинальная фирменная графика библиотеки, основанная на цветных переплетающихся нитях мысли. На стенах автобуса изображены люди разных возрастов, наслаждающиеся чтением. Конечно, на автобусе также можно увидеть новый логотип и брендовое название – Tallinna Raamatukogud.
Библиотечный автобус является первым крупным примером новой идентичности. Цель этого - сделать так, чтобы Tallinna Raamatukogud можно было легко узнать и найти, и чтобы было понятно, что это городская сеть библиотек. „Мы всегда рядом с домом, школой или работой. Библиотечный автобус – это своего рода визуальный и практический символ, доступный всем, независимо от местоположения“, – рассказала директор Таллиннской центральной библиотеки Кайе Холм. Внедрение новой визуальной идентичности в библиотеки Таллинна займет время, сначала новые решения можно будет увидеть на более простых носителях. „Мы делаем все шаг за шагом. У нас всего 19 библиотек, но мы надеемся за два года охватить все“.
Новый библиотечный автобус построили Scania Eesti As и Kiitokori OY. Новый брендинг библиотеки, включая внешний дизайн библиотечного автобуса, разработало дизайн-агентство Velvet OÜ. Общая стоимость библиотечного автобуса составляет 784 896 евро.