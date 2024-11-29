Вот какая красота будет разъезжать по дорогам! Таллиннская центральная библиотека представила новые библиотечный автобус и бренд

Автобус „Катарийна Йеэ“ уходит на заслуженный отдых. За свои 17 лет работы он проехал 142 000 километров, обслужил 200 000 читателей и выдал 300 000 книг. Теперь пришло время передать эстафету новому автобусу.

По словам заместителя мэра Таллинна Каареля Оя, новый библиотечный автобус давно ждали: „Библиотек должно быть больше. Мы видим, как часто таллиннцы приходят в библиотеки и насколько они довольны этими посещениями. К сожалению, в некоторых районах до домашней библиотеки все еще далеко, и здесь на помощь приходит библиотечный автобус. Конечно, новый автобус во всех отношениях современнее и лучше предыдущего“.

„Весной мы провели конкурс на название нового библиотечного автобуса, но результат был удивительным: многие ответили, что имя „Катарийна Йеэ“ стало настолько привычным и любимым, что не хотелось бы от него отказываться. Поэтому мы решили не менять название библиотечного автобуса, и новый автобус также получил имя „Катарийна Йеэ““, – объяснила выбор имени для нового автобуса директор библиотеки Кайе Холм.

„Также сохранится все, что предлагает библиотечный автобус – множество хороших книг для горожан, образовательные программы для школ и детских садов, а также возможность участия в интересных уличных мероприятиях. Однако внешний вид библиотечного автобуса, а также его пространственные и технические возможности значительно изменились“, – добавила Холм.