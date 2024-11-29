Правда ли, что Стивен Кинг назвал Илона Маска новой „первой леди Трампа“ и его за это „выкинули“ из соцсети X?

Комментируя обвинения в том, что Маск „выкинул“ его „из твиттера“, Кинг добавил очевидный факт: „Я все еще здесь“.

Слухи об „изгнании“ Кинга из X циркулируют в различных социальных сетях и, независимо от источника, набирают огромную популярность, в том числе и на самой платформе X.

Один из пользователей, у которого всего 236 подписчиков, благодаря этой новости заработал огромную популярность: публикацией поделились более 1400 пользователей соцсети и добавили к ней около 400 комментариев. Пост также заметили пользователи Threads в Латвии и стали им делиться.

Это заявление было также широко распространено в Facebook.

13 ноября писатель сам на это отреагировал, написав в соцсети X: „Я вижу, что распространяются слухи, что я назвал Маск-мена новой первой леди Трампа. Я этого не делал, но только потому, что я об этом даже не думал. Также ходят слухи, что Маски выкинул меня из Twitter. Но я все еще здесь“.

Правда, утверждение о том, что Кинг попрощался с соцсетью X, не ново: с тех пор, как Маск возглавил платформу, Кинг критикует его и бросает колкости в его адрес, в том числе постоянно называет сайт „твиттером“, хотя Маск и предупреждал его, что это „задевает наши чувства“.

Эти колкости время от времени приводят к слухам о том, что чаша терпения Маска переполнена, а Кинг „выкинут“ из „твиттера“ - такие предположения уже с лета циркулируют в отдельных уголках интернета. Однако, по крайней мере, на данный момент, они не стали реальностью - эти утверждения являются сатирой и не соответствуют действительности.

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