ВИДЕО | Колорит ближнего востока и настоящий экстремальный отдых: „Стиль Жизни“ расскажет о путешествии в Египет

В новом сезоне продолжаются увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR ESTONIA вас ждет увлекательное путешествие в Египет, Шарм-эль-Шейх!

Узнаем все о эксклюзивном отдыхе в Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Поcетим самые интересные достопримечательности, насладимся колоритом ближнего востока, а также настоящим экстремальным отдыхом!

Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир путешествий и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!

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