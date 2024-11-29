29.11.2024, 14:00
ВИДЕО | Колорит ближнего востока и настоящий экстремальный отдых: „Стиль Жизни“ расскажет о путешествии в Египет
ФОТО: Erakogu
Встречайте новый сезон популярного проекта „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 1 декабря в 11:00 и в 22:45 на TV3+.
В новом сезоне продолжаются увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR ESTONIA вас ждет увлекательное путешествие в Египет, Шарм-эль-Шейх!
Узнаем все о эксклюзивном отдыхе в Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Поcетим самые интересные достопримечательности, насладимся колоритом ближнего востока, а также настоящим экстремальным отдыхом!
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир путешествий и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!