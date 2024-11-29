29.11.2024, 11:00
Бизнесмен Урмас Сыырумаа нашел налоговую свободу в Омане: „налог с оборота здесь составляет всего 5%“
ФОТО: | Delfi Meedia
Отмечающий сегодня свой 63-й день рождения предприниматель Урмас Сыырумаа недавно побывал в Омане на отдыхе вместе со своей командой фирмы U.S. Invest. Урмас считает, что совместная поездка укрепляет команду и создает ощущение единства.
„Путешествовать с командой, с которой ты находишься вместе каждый день, - это совсем другое, чем открывать для себя страны в одиночку“, - говорит Урмас Сыырумаа, чей день рождения приходится на 29 ноября.
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