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29.11.2024, 11:00

Бизнесмен Урмас Сыырумаа нашел налоговую свободу в Омане: „налог с оборота здесь составляет всего 5%“

 
Недавно Урмас Сыырумаа вместе с членами своей команды побывал в Омане. У фирмы Урмаса есть традиция каждый год посещать место, где они еще никогда не бывали.
Недавно Урмас Сыырумаа вместе с членами своей команды побывал в Омане. У фирмы Урмаса есть традиция каждый год посещать место, где они еще никогда не бывали.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Отмечающий сегодня свой 63-й день рождения предприниматель Урмас Сыырумаа недавно побывал в Омане на отдыхе вместе со своей командой фирмы U.S. Invest. Урмас считает, что совместная поездка укрепляет команду и создает ощущение единства.

„Путешествовать с командой, с которой ты находишься вместе каждый день, - это совсем другое, чем открывать для себя страны в одиночку“, - говорит Урмас Сыырумаа, чей день рождения приходится на 29 ноября.

Команда U.S. Invest уже побывала в Австрии, Израиле, нескольких африканских странах, Марокко и Японии. Этой осенью они открыли для себя жаркий Оман, где, по словам Урмаса, отлично провели время.

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