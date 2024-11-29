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29.11.2024, 15:00

Героине благотворительной передачи на Kanal 2 подарили рейс Kon Tiki в тот же день, как турбюро со скандалом прекратило деятельность

 
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Героиня передачи „Südamesoov“ Илона должна была отправиться в рейс с подругой Пирет (в центре). На фото справа ведущая Кейли Сюкияйнен, а слева - представитель Kon Tiki Кристине Хаммерберг.
Героиня передачи „Südamesoov“ Илона должна была отправиться в рейс с подругой Пирет (в центре). На фото справа ведущая Кейли Сюкияйнен, а слева - представитель Kon Tiki Кристине Хаммерберг.
ФОТО: Kanal 2

В четверг вечером, спустя всего несколько часов после объявления о закрытии туристического бюро Kon Tiki, в эфир Kanal 2 вышла передача „Südamesoov“ („Сердечное желание“), где на этот раз нуждающемуся человеку, Илоне, преподнесли сюрприз в виде рейса от того самого туристического агентства. Канал обещает, что мать-одиночка не останется без путешествия.

Новый выпуск программы „Südamesoov“, ведущей которой стала Кейли Сюкияйнен, вышла в эфир в четверг вечером и была посвящена Илоне, чей жизненный путь был непростым. С сыном, нуждающимся в особом уходе, и постоянной борьбой за его благополучие, ее дни и даже ночи наполнены тревогой. Но друзья женщины, которая всю жизнь заботилась о других, хотели найти способ дать Илоне отдых, в котором она так нуждается и которого так заслуживает.

С 8 лет Илоне приходилось ежедневно заботиться о собственном благополучии и благополучии своих младших братьев и сестер. После смерти матери она оказалась в детском доме в подростковом возрасте, где закончилась ее прошлая жизнь, которая была наполнена постоянным насилием, нестабильностью матери из-за алкоголизма и постоянным беспокойством за свою семью.

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