Героине благотворительной передачи на Kanal 2 подарили рейс Kon Tiki в тот же день, как турбюро со скандалом прекратило деятельность

Новый выпуск программы „Südamesoov“, ведущей которой стала Кейли Сюкияйнен, вышла в эфир в четверг вечером и была посвящена Илоне, чей жизненный путь был непростым. С сыном, нуждающимся в особом уходе, и постоянной борьбой за его благополучие, ее дни и даже ночи наполнены тревогой. Но друзья женщины, которая всю жизнь заботилась о других, хотели найти способ дать Илоне отдых, в котором она так нуждается и которого так заслуживает.