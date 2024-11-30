ФОТО И ВИДЕО | На русскоязычном небосводе Эстонии взошла новая суперзвезда. Смотрите, кто победил в таллиннском конкурсе вокалистов
В Таллинне завершился шестой сезон вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“, который вновь доказал, что Эстония — страна талантов. Этот масштабный проект собрал участников со всех уголков страны, объединив их в борьбе за главный приз и возможность стать частью музыкальной индустрии. Победителем шоу стал Эмиль Гусейнов, чье выступление не только покорило жюри, но и гостей и участников вечера.
29 ноября, в клубе Monument, прошел гранд-финал ежегодного вокального конкурса, который совместно, уже много лет подряд, устраивают два столичный караоке-клуба: Laif из Таллинна и Friends из Риги. Их миссия – не только популяризация вокального искусства, но и создание условий для самореализации молодых исполнителей.
Победное выступление
Эмиль выступил с песней грузинского исполнителя Нодара Ревия – Лала, этнические мотивы которой заставили всех присутствующих двигаться в такт и подпевать незамысловатому, но проникновенному, припеву. Бархатистый, обволакивающий вокал Эмиля, харизма и способность передать искренние эмоции сделали его лидером конкурса практически с первых туров. Жюри отметило, что Эмиль — это тот артист, который очень быстро развивается, и за которым хочется следить, а его исполнение обладает уникальной энергетикой, способной тронуть сердца людей.
Сам Гусейнов признался, что в этот раз ему не было особенно страшно, ведь он начал готовиться заранее, еще осенью, задолго предчувствуя приближение конкурса. К слову, Эмиль не первый год участвует в этом соревновании, в прошлом году он дошел до финала, но выиграть ему не удалось.
Судьи и атмосфера шоу
Состав жюри в этом году был по-настоящему звездным: молодых талантов оценивали опытные артисты, композиторы, продюсеры и тренеры по вокалу, также среди членов жюри присутствовали журналисты и стилисты. Компетентное жюри не только оценивало участников, но и делилось своими знаниями и опытом.
Совладелица рижского караоке-клуба Friends Ирина Урсола не только вручила подарки, но и поделилась впечатлениями о международном конкурсе караоке, который в этом сезоне посетила вместе с Димой Милениным и резидентом своего клуба. Уровень вокального мастерства и подготовки участников на конкурсе в Финляндии произвел на Ирину столь сильное впечатление, что она бы хотела поднять престиж вокальных конкурсов в странах Балтии на новую высоту. Однако, по мнению Ирины, никакие усилия клубов не помогут участникам выйти на мировую арену, пока государство не начнет оказывать поддержку этому направлению. „Я говорю это совершенно ответственно. Конкурс представительный, в этом году участвовало 39 стран, 55 вокалистов, и если нас не будут поддерживать наши страны, будет плохо. Ничего не будет. Ничего не будет развиваться, ничего не будет продолжаться!“
Восходящая звезда из Нарвы
Особого внимания удостоилась начинющая певица из Нарвы — Оксана Королёва. Несмотря на то, что до победы в финале девушке еще очень далеко, жюри щедро наградило Оксану подарками, тем самым поддержав ее первые шаги на большую сцену, а также стремления, смелость и настойчивость. Партнеры конкурса и жюри подарили Оксане уроки вокального мастерства, консультацию стилистов и шанс продолжить развитие в музыкальной сфере. По словам Оксаны, ее путь только начинается, и она делает первые шаги в познании своих истинных возможностей.
Смотрите полное видео!