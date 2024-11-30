ФОТО И ВИДЕО | На русскоязычном небосводе Эстонии взошла новая суперзвезда. Смотрите, кто победил в таллиннском конкурсе вокалистов

29 ноября, в клубе Monument, прошел гранд-финал ежегодного вокального конкурса, который совместно, уже много лет подряд, устраивают два столичный караоке-клуба: Laif из Таллинна и Friends из Риги. Их миссия – не только популяризация вокального искусства, но и создание условий для самореализации молодых исполнителей.

Победное выступление

Эмиль выступил с песней грузинского исполнителя Нодара Ревия – Лала, этнические мотивы которой заставили всех присутствующих двигаться в такт и подпевать незамысловатому, но проникновенному, припеву. Бархатистый, обволакивающий вокал Эмиля, харизма и способность передать искренние эмоции сделали его лидером конкурса практически с первых туров. Жюри отметило, что Эмиль — это тот артист, который очень быстро развивается, и за которым хочется следить, а его исполнение обладает уникальной энергетикой, способной тронуть сердца людей.

Сам Гусейнов признался, что в этот раз ему не было особенно страшно, ведь он начал готовиться заранее, еще осенью, задолго предчувствуя приближение конкурса. К слову, Эмиль не первый год участвует в этом соревновании, в прошлом году он дошел до финала, но выиграть ему не удалось.

Судьи и атмосфера шоу

Состав жюри в этом году был по-настоящему звездным: молодых талантов оценивали опытные артисты, композиторы, продюсеры и тренеры по вокалу, также среди членов жюри присутствовали журналисты и стилисты. Компетентное жюри не только оценивало участников, но и делилось своими знаниями и опытом.