Сегодня на закрытии "Тарту 2024" будет много людей. Организаторы объясняют, что нужно учесть
Церемония закрытия Тарту 2024 „Оставайся и твори“ пройдет уже сегодня, 30 ноября, в парке Пирогова и на Ратушной площади. В течение дня ожидаются тысячи людей. Организатор объясняет, на что стоит обратить внимание гостям культурной столицы и какие решения были найдены по ограниченной вместимости парка Пирогова.
Мероприятия закрытия Тарту 2024 начались сегодня в 10:00 часов утра в клубе Genialistide klub с праздника „Eatu peoga“, билеты на который закончились уже за несколько дней до мероприятия. В 12 часов Рождественский городок Тарту и каток откроются выставкой „Звезды культурной столицы Европы“. В 16:00 часов на Ратушной площади стартует дискотека „Лимпа“.
Ближе к вечеру в парке Пирогова в 19:00, 20:00 и 21:00 будут показывать световое шоу „Оставайся и твори“, длительность которых по 15 минут. Шоу будет проходить на самой высокой возвышенности парка Пирогова, а наблюдать за представлением можно будет по всему парку.
Вместимость в парке Пирогова ограничена
Парк Пирогова может одновременно вместить 2500 зрителей. Для улучшения видимости организаторы установили светодиодные экраны на верхнем склоне парка, где также будут транслироваться английские субтитры. Чтобы все желающие могли увидеть шоу, за вечер его покажут трижды. Кроме того, световое шоу повторится 1 декабря в 18:30 и 19:30.
„В январе, на церемонию открытия культурной столицы на берег Эмайыги пришло более десяти тысяч человек““, вспоминает руководитель Тарту 2024 Кульдар Лейс. „Парк Пирогова не резиновый, поэтому в течение двух дней световое шоу мы повторим несколько раз“, добавил он.
Вечером празднества будут проходить на территории как за, так и перед ратушей. Между световыми шоу группа Curly Strings даст два выступления на городской площади: в 19:20–19:50 и в 20:20–20:50. Организатор отмечает, что сцена Curly Strings расположена на низкой площадке в Рождественском городке, поэтому при большом интересе сцена может иметь ограниченную видимость. Зоны для людей с ограниченными возможностями передвижения также нет.
Финальным аккордом церемонии закрытия станет рейв под открытым небом в парке Пирогова, который начнется в 21:30, где главным исполнителем станет Adam F. Мероприятие будет сопровождаться громкой музыкой и световыми эффектами, в том числе мигающими огнями. Организаторы рекомендуют детям использовать защитные наушники.
Поскольку весь день насыщен событиями, ожидается, что сегодня через центр города пройдут тысячи людей. Некоторые мероприятия проходят на открытом воздухе. Обещают прохладную осеннюю погоду, возможны дожди. Организатор советует осторожно ходить по ступенькам парка Пирогова в любую погоду, чтобы не поскользнуться.
„Следите за прогнозом погоды – на случай дождя рекомендуем взять с собой дождевик, ведь зонт может закрыть видимость для других посетителей, но в эстонскую погоду также может пригодиться утюг в кармане или снегоступы. Никогда не знаешь“, пошутил Хейго Тедер, главный организатор церемонии закрытия Тарту 2024.
Для улучшения доступности перед сценой парка Пирогова оборудована зона для людей с ограниченными возможностями передвижения. Попасть туда можно за 15 минут до начала каждого спектакля в сопровождении волонтера Тарту 2024 через вход в парк со стороны улицы Лосси. Ближайшие к месту проведения мероприятия парковки для инвалидов расположены на улицах Якоби и Магистри. Подробную информацию о доступности и карту можно найти на сайте Тарту 2024.
С 21:30 до 1 часа ночи 1 декабря на площади Пирогова пройдет рейв под открытым небом. Пластинки крутят главный исполнитель Adam F из Великобритании, диджей Хейди Пурга, а также Ээро и Рене Оливер Муисте. Музыка, вероятно, привлечет много любителей танцев, и организатор рекомендует приходить на место вечеринки пораньше, чтобы занять лучшие места.
Учтены все основные потребности публики
В течение дня можно будет подкрепиться в различных ресторанах, кафе и пабах в центре города, многие из которых открыты допоздна. Также компания A. Le Coq организует несколько точек около парка Пирогова.
Безопасность участников и гостей мероприятия будет обеспечивать компания G4S. Если у какого-либо посетителя возникнут проблемы со здоровьем, в парке Пирогова открыт медицинский центр для быстрого реагирования.
Туалеты, в том числе туалет для инвалидов, расположены на дороге, ведущей от парка Пирогова к Пороховому погребу. Ближайший к Ратушной площади специальный туалет с пеленальным столиком находится в Центральном парке Тарту. Вход платный. В обоих местах владельцы WC-карт имеют приоритет.
Организатор советует зрителям ознакомиться с планом территории, в котором есть все, что нужно знать при передвижении по парку Пирогова.
Экологический подход
Организатор просит по возможности приходить на мероприятие пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Ближайшие автобусные остановки: Vabaduse puistee, Lai, Raeplats, Kesklinn IV, V, VI. Маршруты и расписание автобусов можно найти здесь (https://web.peatus.ee/aikataulut/urban-lines/1).
Вы можете купить напиток в кружке, которую принесете с собой. Если вы используете посуду от поставщика, то точки возврата посуды расположены на Ратушной площади и рядом с парком Пирогова. В зоне сортировки мусора вы можете найти варианты сбора биологических отходов, упаковочных отходов, смешанных бытовых отходов и тары.
Ограничения в организации дорожного движения
В субботу, 30 ноября, в 16:00 и в воскресенье, 1 декабря, в 16:00 будут перекрыты для движения улицы Ülikooli tänav (за Ратушей) и улица Лосси (вокруг парка Пирогова). Движение откроется около полуночи. На некоторых улицах движение временно будет двусторонним, следите за знаками. Более подробную информацию об ограничениях движения в выходные дни можно найти здесь (https://tartukorraldab.ee/joululinn-uudized/suursundmused-toovad-jargmisel-nadalal-sudalinna-liikumispättäd/).
План территории мероприятия: https://drive.google.com/file/d/1g7A6uTGs6mxftpdaT-DaZEdkmy-Sgf-5/view