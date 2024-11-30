Квартал Arter приглашает бесплатно насладиться творчеством эстонских художников на удивительной выставке

„Сейчас в Эстонии самый тёмный и холодный период года, когда солнце появляется очень редко. Мы хотели создать выставку, которая подарит зрителям энергию, надежду, вдохновение, свет и силу двигаться вперёд. Elan Vital, или жизненная сила, символизирует постоянное движение и адаптацию, красоту и мощь жизни“, — отметила руководитель проекта инсталляции Лаура Пылдма из агентства Optimist Live.

Инсталляция объединяет цифровые работы шести эстонских художников: Сандера Тувикене, Рейно Аедмяэ, Микка Мяги, Сийма Рауда, Валентина Сильценко и Алёны Мовко-Мяги. Работы вдохновлены идеей квартала Arter как нового центра встреч в самом сердце города. „Артерии в человеческом теле переносят кровь от сердца к клеткам, поддерживая жизнь. Точно так же квартал Arte может стать местом, откуда рождаются большие идеи, распространяющиеся по всему миру“, — добавила Пылдма.

„Квартал Arter — это не просто рабочая среда, но и новая достопримечательность Таллинна, интересное место встреч для всех. Мы приглашаем всех познакомиться с Arter, и что может быть лучше, чем насладиться уникальным творчеством эстонских художников. Выставка по-настоящему впечатляет и очаровывает“, — сказал директор проекта квартала Arter Аллан Реммелькор. В квартале посетителей также ждут два ресторана, книжный магазин, цветочный салон и другие услуги.

Инсталляция, возведённая на трёх колоннах, вдохновлена тремя башнями квартала Arter и специально создана для его открытия. Она сопровождается музыкой и звуковыми эффектами. „В аудиовизуальной инсталляции переплетаются творчество художников, свет и звуковой мир, создавая захватывающее и глубокое впечатление“, — прокомментировала Пылдма.Художники используют различные техники, от 3D-анимации до генеративного искусства.