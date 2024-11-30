Квартал Arter приглашает бесплатно насладиться творчеством эстонских художников на удивительной выставке
В атриуме квартала Arter откроется аудиовизуальная художественная инсталляция „Жизненная сила“, созданная шестью эстонскими художниками. Она символизирует постоянное движение и адаптацию жизни в меняющихся условиях. Инсталляция будет открыта с 1 по 8 декабря с 16:00 до 21:00 и доступна для всех посетителей бесплатно.
„Сейчас в Эстонии самый тёмный и холодный период года, когда солнце появляется очень редко. Мы хотели создать выставку, которая подарит зрителям энергию, надежду, вдохновение, свет и силу двигаться вперёд. Elan Vital, или жизненная сила, символизирует постоянное движение и адаптацию, красоту и мощь жизни“, — отметила руководитель проекта инсталляции Лаура Пылдма из агентства Optimist Live.
Инсталляция объединяет цифровые работы шести эстонских художников: Сандера Тувикене, Рейно Аедмяэ, Микка Мяги, Сийма Рауда, Валентина Сильценко и Алёны Мовко-Мяги. Работы вдохновлены идеей квартала Arter как нового центра встреч в самом сердце города. „Артерии в человеческом теле переносят кровь от сердца к клеткам, поддерживая жизнь. Точно так же квартал Arte может стать местом, откуда рождаются большие идеи, распространяющиеся по всему миру“, — добавила Пылдма.
„Квартал Arter — это не просто рабочая среда, но и новая достопримечательность Таллинна, интересное место встреч для всех. Мы приглашаем всех познакомиться с Arter, и что может быть лучше, чем насладиться уникальным творчеством эстонских художников. Выставка по-настоящему впечатляет и очаровывает“, — сказал директор проекта квартала Arter Аллан Реммелькор. В квартале посетителей также ждут два ресторана, книжный магазин, цветочный салон и другие услуги.
Инсталляция, возведённая на трёх колоннах, вдохновлена тремя башнями квартала Arter и специально создана для его открытия. Она сопровождается музыкой и звуковыми эффектами. „В аудиовизуальной инсталляции переплетаются творчество художников, свет и звуковой мир, создавая захватывающее и глубокое впечатление“, — прокомментировала Пылдма.Художники используют различные техники, от 3D-анимации до генеративного искусства.
Эта уникальная инсталляция эстонских художников не имеет аналогов в Эстонии. „Возведение таких высоких LED-башен потребовало инновационных решений. Башни работают как 360-градусные маяки, превращая инсталляцию в отдельный объект для изучения. Они подобны гигантским холстам, на которых оживают уникальные произведения искусства, рассказывающие о жизни“, — описала Пылдма.
Описание инсталляций:
Сандер Тувикене, работа „Зачатие“: В центре композиции парит фрактал, окружённый плавно движущимися частицами. Работа побуждает зрителя задуматься о скрытых связях в жизни и о том, как ритмы природы взаимосвязаны. Фрактал реагирует на прикосновения, намекая на связь ритмов земли и неба.
Рейно Аедмяэ, 3D-анимация „Название“: Работа рассказывает историю нового мифа, созданного силами природы. В ней переплетаются мотивы из истории человечества — от космического океана Месопотамии и Египта до духа, дыхания и воздуха Древней Греции.
Микк Мяги и Сийм Рауд, анимация „Прямо в артерию“ Показана в абстрактной и игровой форме эволюция жизни на Земле. Работа демонстрирует, как неживая материя может превратиться в жизнь под воздействием энергии и необходимых элементов.
Валентин Сильценко, работа „Действуй, соединяйся, развивайся“: Символизирует людей, стремящихся к своим целям, создающих связи и движущихся к мечтам. Это абстрактное отражение событий, которые могут происходить в деловом квартале.
Алёна Мовко-Мяги, работа „Живая архитектура“: Исследует концепцию зданий, которые можно представить растущими, дышащими и трансформирующимися в живые структуры. Генеративные архитектурные мотивы сочетаются с органическими узорами, подчеркивая слияние технологий и природы.
Расписание:
Инсталляция будет открыта в атриуме квартала Артери с 1 по 8 декабря, с 16:00 до 21:00. Каждый час будет поочерёдно демонстрироваться работа одного из художников. Показ одного произведения длится до 15 минут. Вход свободный.