ГАЛЕРЕЯ | Ароматы хачапури, долмы и шашлыков разливались по округе: смотрите, как в Таллинне прошел Фестиваль армянской еды

Площадка мероприятия сразу погрузила посетителей в атмосферу армянского колорита. Звуки дудука в исполнении Владимира Курса создали проникновенное начало фестиваля, а детские и взрослые танцевальные группы ансамбля „Yerazanq“ с первых минут завоевали сердца зрителей своими энергичными выступлениями. Особенно трогательным моментом стало выступление младшей группы, где маленькие танцоры покорили публику своей искренностью и неподдельной радостью.

Культурная программа продолжалась весь день. Гости наслаждались душевными песнями вокалистов, а также выступлением фольклорного ансамбля, который зажигательными танцами увлек зрителей на импровизированный танцпол.

Помимо музыки и танцев, фестиваль предлагал богатую программу мастер-классов. Мастера обучали гостей вязанию игрушек, превращая обычную пряжу в милые сувениры. Любители рукоделия могли попробовать себя в создании новогодних аксессуаров и принтов на ткани с традиционными армянскими символами. А для детей организаторы подготовили творческие уголки с раскрасками и поделками.

Естественно, центральное место заняла армянская кухня. Ароматы хачапури, долмы и шашлыков разливались по всей площадке, вызывая аппетит у всех посетителей. Особой популярностью пользовались сладости: пахлава, гата и традиционное варенье из белой черешни.

Фестиваль завершился общим танцевальным мастер-классом, где гости, вне зависимости от возраста и национальности, кружились в дружном хороводе под звуки армянской музыки.

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