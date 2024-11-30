Сказка оживет: 1 декабря в Таллинне пройдет масса бесплатных мероприятий

В воскресенье, 1 декабря, в 16:00 на рождественском рынке в Таллинне состоится праздничное зажжение первой свечи Адвента. Приветственные слова произнесут мэр Таллинна Евгений Осиновский и пробст Таллинна Яак Аус.

В 16:30, 17:30 и 18:30 на площади Вильде (угол улиц Харью и Нигулисте) состоится световое шоу „Kingitus“ ("Подарок“)

В 17:00, 18:00 и 19:00 в Епископском саду (улица Тоом-Кооли 21) пройдет световое шоу „Unenäopüüdja“ ("Ловец снов").

С 1 декабря начнет работать дом Деда Мороза. Все малыши, прочитавшие стихотворение или исполнившие песенку, получат сладкий сувенир.

На концерте по случаю Первого Адвента выступят: концертный хор EELK Таллиннской церкви Каарли, Камерный хор Canorus, cмешанный хор Яановской церкви, камерный хор Aktiva, камерный хор церкви Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор церкви Пеэтели, миссионерский хор и Таллиннский камерный хор;

Программа бесплатная. Приходите и станьте частью сказочного празднования Первого Адвента в старом городе Таллинна.

Рождественский рынок открыт каждый день с 10:00 до 20:00 (горячие напитки до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00).

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