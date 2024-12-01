ФОТО | Деликатесы и идеи подарков на международном рождественском базаре в Т1

Рождественский базар, который организует Таллиннский международный женский клуб (IWCT) – давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и благотворительные организации. В этом году на базаре было около 35 торговых точек, предлагавших кулинарные деликатесы, напитки и уникальные подарки со всего мира.

В мероприятии приняли участие посольства Бразилии, Китая, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Великобритании и США, а также представители Германии, Украины, НАТО и агентства EU-LISA.

Кроме того, на базаре присутствовали Международный женский клуб Хельсинки, три международные школы – International School of Tallinn, International School of Estonia, Tallinn European School, а также Международный Ротари-клуб и Испанский дом. Среди благотворительных организаций были представлены MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus (Социальный центр церкви Пеэтели), Коплиский детский центр Tähetorn, SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ и Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev.

В субботу в T1 также прошёл Lidl Кубок Эстонии по калистенике, в котором приняли участие около 70 спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы и Чехии.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить