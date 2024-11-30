ФОТО | В ожидании праздника: тысячи людей собираются в центре Тарту, чтобы поучаствовать в церемонии закрытия "Tartu 2024"

„Мы приближаемся к завершению года культурной столицы Европы. Это было необычайное время, которое дало всей Южной Эстонии мощный импульс для необходимых изменений. Название церемонии, завершающей год культурной столицы, - „Jää ja loo“ ( „Оставайся и твори“) символизирует как настойчивость и дальнейшее созидание, так и взгляд в будущее“, — сказал Кулдар Лейс, руководитель „Тарту 2024“.