30.11.2024, 20:05
ФОТО | В ожидании праздника: тысячи людей собираются в центре Тарту, чтобы поучаствовать в церемонии закрытия "Tartu 2024"
На празднике выступит Curly Strings!
Сегодня вечером в самом центре Тарту пройдет церемония закрытия Тарту 2024 „Оставайся и твори“. А с 21:30 на площади Пирогова начнется рейв под открытым небом, который продлится до часа ночи.
„Мы приближаемся к завершению года культурной столицы Европы. Это было необычайное время, которое дало всей Южной Эстонии мощный импульс для необходимых изменений. Название церемонии, завершающей год культурной столицы, - „Jää ja loo“ ( „Оставайся и твори“) символизирует как настойчивость и дальнейшее созидание, так и взгляд в будущее“, — сказал Кулдар Лейс, руководитель „Тарту 2024“.
Все сегодняшние мероприятия в рамках церемонии закрытия года культурной столицы бесплатные.