ФОТО | Организаторы Тарту 2024: позади замечательный год, но это только начало, и влияние культурной столицы продолжится

Соединив особенности и традиции Тарту, Пылва, Выру, Валгамаа и Вильянди родился крупнейший совместный проект Южной Эстонии всех времен, влияние которого выходит за пределы региона и текущего года. Совместно с более чем тысячей представителей сферы культуры была заложена основа для долгосрочных перемен в регионе, как среди создателей мероприятий, так и среди зрителей во всем Тарту и Южной Эстонии.

По словам министра культуры Хейди Пурга, титул культурной столицы Тарту 2024 закрепился как в Эстонии, так и в других странах Европы. „Город Тарту, как культурная столица Европы, привнес во всю сферу умение, смелость и способность мыслить и общаться более глобально, не теряя себя, а наоборот – сохраняя свое и ценя его еще больше“, сказала Пурга. „Я уверена, что мы сможем наслаждаться плодами этого года еще долгие годы“.

Деятельность культурной столицы включила в себя многое. Это не только выступления высокого уровня, концерты и мероприятия под открытым небом, но и объединение европейских ценностей, культурных и идейных пространств. Программа, состоящая из более чем 1600 мероприятий, раскрывающих особенности южной Эстонии, дала многим повод посетить и открыть для себя этот регион.

По словам Кульдара Лейса, руководителя Тарту 2024, культурная столица показала, что сотрудничество между 20 совершенно разными и уникальными муниципалитетами Южной Эстонии возможно и продолжится даже после 2024 года. „Я надеюсь, что все органы местных самоуправлений, их лидеры и работники культуры, которые были связаны с культурной столицей, и дальше продолжат сотрудничество, и что более 500 иностранных партнеров также вернутся сюда“, сказал Лейс.

Мы поймем влияние культурной столицы через годы