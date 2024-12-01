ФОТО | Организаторы Тарту 2024: позади замечательный год, но это только начало, и влияние культурной столицы продолжится(5)
Тарту 2024 завершает год культурной столицы Европы в Тарту и Южной Эстонии. В течение этого года гости столицы приняли участие более чем в 1600 мероприятиях, каждое из которых по-своему рассказывало историю творческой концепции „Искусство выживания“.
Соединив особенности и традиции Тарту, Пылва, Выру, Валгамаа и Вильянди родился крупнейший совместный проект Южной Эстонии всех времен, влияние которого выходит за пределы региона и текущего года. Совместно с более чем тысячей представителей сферы культуры была заложена основа для долгосрочных перемен в регионе, как среди создателей мероприятий, так и среди зрителей во всем Тарту и Южной Эстонии.
По словам министра культуры Хейди Пурга, титул культурной столицы Тарту 2024 закрепился как в Эстонии, так и в других странах Европы. „Город Тарту, как культурная столица Европы, привнес во всю сферу умение, смелость и способность мыслить и общаться более глобально, не теряя себя, а наоборот – сохраняя свое и ценя его еще больше“, сказала Пурга. „Я уверена, что мы сможем наслаждаться плодами этого года еще долгие годы“.
Деятельность культурной столицы включила в себя многое. Это не только выступления высокого уровня, концерты и мероприятия под открытым небом, но и объединение европейских ценностей, культурных и идейных пространств. Программа, состоящая из более чем 1600 мероприятий, раскрывающих особенности южной Эстонии, дала многим повод посетить и открыть для себя этот регион.
По словам Кульдара Лейса, руководителя Тарту 2024, культурная столица показала, что сотрудничество между 20 совершенно разными и уникальными муниципалитетами Южной Эстонии возможно и продолжится даже после 2024 года. „Я надеюсь, что все органы местных самоуправлений, их лидеры и работники культуры, которые были связаны с культурной столицей, и дальше продолжат сотрудничество, и что более 500 иностранных партнеров также вернутся сюда“, сказал Лейс.
Мы поймем влияние культурной столицы через годы
Многие мероприятия, начатые в рамках программы Тарту 2024, продолжатся как в Эстонии, так и за рубежом. Уже сейчас короткометражные фильмы, снятые в рамках документальной программы „Искусство выживания“, получают признание на зарубежных фестивалях, музыкальная работа Рёдзи Икеды с Камерным хором Эстонской филармонии приезжает в Париж, постановка „Rahamaa“, рассказывающая о скандале с отмыванием денег, путешествует по миру и летом снова дойдет до публики в Тарту, а концерт „Pärt ja Händel“ вскоре можно будет услышать на сценах Европы.
Кати Торп, креативный руководитель Тарту 2024, выразила большую радость от того, что межкультурное сотрудничество проходило в таком масштабе. „Мы хотим, чтобы международный культурный обмен, зародившийся благодаря культурной столице, стал традицией Южной Эстонии и был открыт для всей Европы посредством организации международных резиденций, выставок, постановок и других мероприятий“, сказала Торп. „Это был замечательный год, но это только начало – влияние искусства выживания будет продолжаться еще долгие годы“.
Цель – охватить миллион посетителей
Тарту и Южную Эстонию в этом году посетили 90 делегаций высшего уровня с 1400 гостями из 20 разных стран. Деятельность культурной столицы освещалась более тысячи раз в престижных СМИ более 20 стран мира. „Это показывает, что Южная Эстония несет в себе европейские ценности и может продолжать оставаться местом международных встреч“, сказал Эрни Каск, руководитель отдела международных отношений Тарту 2024.
Хотя точные итоги будут подведены лишь в отчете, уже сейчас можно сказать, что, по предварительным прогнозам, культурную столицу посетило около миллиона гостей, из них более 100 тысяч - из-за границы. Это превзошло все ожидания, изначально возложенные на культурную столицу.
По данным компании Piletilevi, наиболее посещаемыми мероприятиями стали праздник песни и танца Тарту 2024, большие концерты на Тартуском певческом поле, хит-спектакль „Rahamaa“ и выставка „Metsikud bitid“. Бульвар свободы от автомобилей Тарту 2024 посетили 177 000 раз, более 10 000 человек посетили церемонию открытия Тарту 2024, концерт „Целующийся Тарту“ и летнюю праздник в августе. К концу ноября выставку Рёдзи Икеды посмотрели более 7800 посетителей.
Итоговый отчет будет представлен на международном форуме
Чтобы оценить влияние Тарту 2024, культурная столица организует широкомасштабное исследование, которое отобразит влияние этого года на культуру и экономику Южной Эстонии. Исследование будет проведено в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и Norstat. Результаты будут представлены на международном форуме „Культурный компас“ осенью 2025 года.
Название закрытия культурной столицы „Оставайся и твори“ символизирует продолжение и дальнейшее творчество. О том, какое искусство выживания программа Тарту 2024 привнесла в будущее Эстонии и Европы, можно будет посмотреть на сайте наследия Тарту 2024.