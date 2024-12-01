01.12.2024, 11:51
ФОТО | В Вильянди зажгли огни на главной городской елке
В субботу вечером на площади Вабадузе в Вильянди зажглись огни на главной городской елке.
Первую свечу Адвента зажгли мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов, председатель городского собрания Хельмен Кютт и епископ Южной Эстонии EELK Марко Тийтус.
На зажжение огней на елке пришли посмотреть сотни местных жителей. Среди них был и Дед Мороз.
После зажжения огней праздник продолжился в церкви Св. Иоанна, где состоялся первый рождественский концерт.