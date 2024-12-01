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01.12.2024, 11:51

ФОТО | В Вильянди зажгли огни на главной городской елке

 

В субботу вечером на площади Вабадузе в Вильянди зажглись огни на главной городской елке.

Первую свечу Адвента зажгли мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов, председатель городского собрания Хельмен Кютт и епископ Южной Эстонии EELK Марко Тийтус.

На зажжение огней на елке пришли посмотреть сотни местных жителей. Среди них был и Дед Мороз.

После зажжения огней праздник продолжился в церкви Св. Иоанна, где состоялся первый рождественский концерт.

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