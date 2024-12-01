01.12.2024, 12:16
ФОТО | Десятки людей пришли с утра в церковь Нигулисте в Таллинне. Что там происходит?
ФОТО: | Delfi Meedia
Традиционно рождественский период в столичном музее Нигулисте начинается с праздничной программы, концертов органной музыки и торжественного зажжения огней на елке. До 14:00 вход в музей бесплатный.
Уже утром перед входом в музей Нигулисте столпились десятки людей, желающих посмотреть на празднично наряженную елку, послушать органный концерт и окунуться с головой в атмосферу приближающегося Рождества.
У входа в музей посетителей ждет рождественский автобус Reval Kondiiter с пипаркооками и горячими напитками.