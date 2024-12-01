Топчик
01.12.2024, 12:16

ФОТО | Десятки людей пришли с утра в церковь Нигулисте в Таллинне. Что там происходит?

 
Нигулисте, 1 декабря 2024 года
Нигулисте, 1 декабря 2024 года
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Традиционно рождественский период в столичном музее Нигулисте начинается с праздничной программы, концертов органной музыки и торжественного зажжения огней на елке. До 14:00 вход в музей бесплатный.

Уже утром перед входом в музей Нигулисте столпились десятки людей, желающих посмотреть на празднично наряженную елку, послушать органный концерт и окунуться с головой в атмосферу приближающегося Рождества.

У входа в музей посетителей ждет рождественский автобус Reval Kondiiter с пипаркооками и горячими напитками.

Какое впечатление оставил у вас этот материал?

Позитивно
Удивительно
Информативно
Безразлично
Печально
Возмутительно
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии