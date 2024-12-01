ФОТО | Десятки людей в первый день зимы пришли с утра в церковь Нигулисте в Таллинне. Что там происходит?

Уже утром перед входом в музей Нигулисте столпились сотни людей, желающих посмотреть на празднично наряженную елку, послушать органный концерт и окунуться с головой в атмосферу приближающегося Рождества.

1 декабря, в первый адвент, вход в Нигулисте был бесплатным для всех желающих до 14:30 дня.

У входа в музей посетителей ждал рождественский автобус Reval Kondiiter с пипаркооками и горячими напитками.

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